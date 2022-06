Trastorno de la personalidad narcisista

El trastorno de personalidad narcisista (uno de varios tipos de trastornos de la personalidad) es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve.

Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía.

El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista se centra en la terapia de conversación (psicoterapia).

Síntomas

Los signos y síntomas del trastorno de la personalidad narcisista y la gravedad de los síntomas son variables. Las personas con este trastorno pueden:

Tener un sentido exagerado de prepotencia

Tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante

Esperar que se reconozca su superioridad, incluso sin logros que la justifiquen

Exagerar los logros y los talentos

Estar preocupadas por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta

Creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellas

Monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores

Esperar favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas

Sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean

Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás

Envidiar a los otros y creer que los otros los envidian a ellos

Comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de engreídos, jactanciosos y pretenciosos

Insistir en tener lo mejor de todo; por ejemplo, el mejor auto o el mejor consultorio

Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de la personalidad narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica y pueden:

Ser impacientes o enojarse cuando no se las trata de manera especial

Tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad

Reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás, para dar la impresión de que son superiores

Tener dificultad para regular las emociones y la conducta

Tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios

Sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección

Tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación

Cuándo consultar al médico

Las personas con trastorno de personalidad narcisista probablemente creen que no tienen ningún problema; por lo tanto, no suelen buscar tratamiento. Si lo hacen, suele ser por síntomas de depresión, uso de alcohol o drogas u otro problema de salud mental. Lo que perciben como insultos a la autoestima podría dificultarles la aceptación y el seguimiento del tratamiento.

Si reconoces aspectos de tu personalidad que se corresponden con el trastorno de personalidad narcisista, o si te sientes abrumado por la tristeza, considera la posibilidad de acercarte a un profesional de salud mental o a un médico de confianza. Obtener un tratamiento adecuado puede ayudarte a tener una vida más plena y agradable.

Causas

No se sabe cuál es la causa del trastorno de la personalidad narcisista. Al igual que el desarrollo de la personalidad y de otros trastornos de salud mental, probablemente, la causa del trastorno de la personalidad narcisista sea compleja. El trastorno de la personalidad narcisista puede asociarse con lo siguiente:

Entorno: malas relaciones entre padres e hijos, ya sea por exceso de devoción o exceso de críticas que no están en sintonía con la experiencia del niño

malas relaciones entre padres e hijos, ya sea por exceso de devoción o exceso de críticas que no están en sintonía con la experiencia del niño Genética: características heredadas

características heredadas Neurobiología: la conexión entre el cerebro, la conducta y el pensamiento

Factores de riesgo

El trastorno de la personalidad narcisista afecta más a los hombres que a las mujeres y, por lo general, comienza en la adolescencia o a principios de la adultez. Ten en cuenta que, si bien algunos niños pueden manifestar rasgos de narcicismo, esto puede ser típico de la edad, por lo que no significa que padecerán el trastorno de la personalidad narcisista.

Si bien se desconoce la causa del trastorno de la personalidad narcisista, algunos investigadores creen que, en el caso de los niños biológicamente vulnerables, una crianza sobreprotectora o negligente puede influir. La genética y la neurobiología también pueden intervenir en la manifestación del trastorno de la personalidad narcisista.

Complicaciones

Las complicaciones del trastorno de la personalidad narcisista y otras enfermedades que pueden aparecer junto con este trastorno comprenden las siguientes:

Problemas de pareja

Problemas en la casa y en la escuela

Depresión y ansiedad

Problemas de salud física

Consumo inadecuado de alcohol o drogas

Pensamientos o conductas suicidas

Prevención

Como se desconoce la causa del trastorno de personalidad narcisista, no existe una forma conocida de prevenirlo. Sin embargo, estos consejos pueden serte útiles: