¿Tienes hijos y fumas? La OMS advierte que el tabaquismo causa retraso del crecimiento infantil

La salud infantil es una prioridad indiscutible para los padres. El consumo de tabaco por parte de los padres emerge como una amenaza para los niños en lo que se conoce como retraso del crecimiento infantil, como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A nivel mundial, la cifra es alarmante: 1,300 millones de personas consumen tabaco, según la OMS. Con ese número, el Estadio GNP Seguros se llenaría 20,000 veces.

El tabaquismo no solo afecta la salud de quienes fuman, sino que extiende su humo dañino a los más vulnerables del hogar. Por ello, es hora de entender cómo este hábito impacta su desarrollo y qué puedes hacer al respecto.

El consumo de tabaco en padres está relacionado con el retraso del crecimiento infantil

La OMS lanza una advertencia sobre la conexión entre el tabaquismo y el retraso del crecimiento en los niños. Más allá de los riesgos directos para el fumador, las acciones de los padres que consumen tabaco tienen un impacto duradero en la salud de sus hijos, incluso antes de nacer.

El tabaquismo materno se asocia con nacimientos prematuros, bajo peso y crecimiento fetal restringido.

nocivas para el desarrollo fetal e infantil. La exposición durante el embarazo contribuye a la restricción del crecimiento y anomalías al nacer .

. Después del nacimiento, este humo agrava infecciones respiratorias y problemas de desarrollo, aumentando el riesgo de crecimiento deficiente.

¿Qué es el retraso del crecimiento infantil y cuáles son sus síntomas?

El retraso del crecimiento, también conocido como crecimiento deficiente o la antigua «falla para crecer«, es una condición común, pero tratable, donde el crecimiento de un niño es más lento de lo esperado para su edad, como explica la Cleveland Clinic.

Además, existen otras características que indican la presencia de este problema en los niños:

Falta de aumento de peso : Un indicio clave es que el niño no gana peso como se esperaría, según las tablas de crecimiento.

: Puede manifestarse con llanto o , o quedarse dormido durante las comidas. Interacción limitada: El niño podría no interactuar socialmente como se esperaría para su etapa de desarrollo.

¿Cómo dejar de fumar?

Dejar de fumar es un desafío, pero es un paso fundamental para proteger la salud de tu familia y la tuya. No es un camino fácil, pero con la estrategia adecuada y el apoyo necesario, es totalmente alcanzable.

Estas son algunas recomendaciones de los Institutos Nacionales de la Salud en E.U. (NIH) que podrían ayudarte a dejar el cigarro:

Fija una fecha y pide apoyo: Establece un día para dejarlo y comunícalo a tus seres queridos para recibir su ayuda.

para recibir su ayuda. Cambia tus rutinas: Reemplaza el hábito de fumar con nuevas actividades , como caminar o tejer, especialmente después de las comidas.

, como caminar o tejer, especialmente después de las comidas. Elimina las tentaciones : Retira todos los cigarrillos, ceniceros y encendedores de tus espacios personales.

: Retira todos los cigarrillos, ceniceros y encendedores de tus espacios personales. Afronta la abstinencia y aprende de las recaídas: Los antojos son breves y las recaídas son parte del proceso. Aprende de ellas y vuelve a intentarlo.

La lucha contra el retraso del crecimiento infantil y los riesgos asociados al consumo de tabaco requiere un compromiso y decisiones conscientes en el hogar.

Al informarte y actuar, no solo estás abordando un problema de salud, sino que estás invirtiendo en un futuro más saludable para tus hijos, asegurando que tengan la oportunidad de crecer plenamente.

Si tienes dudas sobre el crecimiento de tu hijo o necesitas ayuda para dejar de fumar, no dudes en contactar a tu pediatra o a un doctor.