Promueve CEDES Reynosa la prevención del suicidio con plática y actividades deportivas

Reynosa, Tamaulipas. – En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa llevó a cabo una jornada integral para reforzar la salud mental y la convivencia de las personas privadas de la libertad (PPLS).

Se impartió una plática informativa sobre prevención del suicidio en coordinación con las distintas áreas técnicas del centro y dentro de la Jornada Nacional de Salud Pública.

La charla estuvo a cargo del licenciado en Psicología, Miguel Ángel Cruz Huerta y benefició a 60 PPLs, 30 hombres y 30 mujeres, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de identificar señales de alerta, ofrecer contención emocional y garantizar el acceso a profesionales de la salud.

También se realizó un partido de voleibol femenil en el que participaron las PPLs del centro.

El encuentro deportivo buscó fomentar la integración, la sana convivencia y la promoción de la salud mental, en apego a los principios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contribuyendo con ello a los procesos de reinserción social.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) destaca que acciones como estas son fundamentales para reforzar el apoyo emocional y psicológico de la población penitenciaria y crear entornos más seguros y saludables dentro de los centros de reclusión.