¿Quieres cuidar la salud de tu corazón? Estos son los alimentos que necesitas en el desayuno

Arrancar el día con un desayuno saludable es la estrategia maestra para controlar la presión arterial y blindar tu corazón a largo plazo. La mayoría de alimentos que te dan energía para el día provienen de la primera comida que tienes tras despertar.

A menudo sales corriendo por la mañana, pero nutrirte en las primeras horas del día no debe ser un caos. Basta con elegir ingredientes estratégicos que activen tu cuerpo y preparen tus arterias para la jornada, creando un hábito sencillo que tu sistema cardiovascular agradecerá profundamente.

¿Qué alimentos que no pueden faltar en el desayuno para cuidar tu corazón?

Los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión (DASH) sugieren consumir de 4 a 5 porciones diarias de verduras y frutas, y la mañana es el momento dorado para sumar potasio, magnesio y fibra. Estos nutrientes son importantes para mantener las arterias flexibles y la presión bajo control.

Para integrar estos alimentos sin aburrirte, te dejamos opciones que van más allá de la típica manzana, de acuerdo con American Heart Association (AHA) y el Servicio Nacional de Salud británico (NHS):

Tomates al horno: Unos tomates asados con hierbas sobre pan tostado integral no solo son deliciosos, sino que suman fibra y antioxidantes desde el primer bocado de la mañana.

integral no solo son deliciosos, sino que suman fibra y antioxidantes desde el primer bocado de la mañana. Batidos portátiles: Usa un termo para llevar un batido de frutas congeladas, plátano y un poco de verdura ; es la forma más rápida de beberte tus vitaminas en un solo vaso.

; es la forma más rápida de beberte tus vitaminas en un solo vaso. Avena enriquecida: No comas la avena sola; añade manzanas picadas, o puré de manzana sin azúcar para cumplir tu cuota de fruta casi sin darte cuenta y de forma natural.

puré de manzana sin azúcar para cumplir tu cuota de fruta casi sin darte cuenta y de forma natural. Muffins caseros: Prepara muffins con frutas y verduras (como zanahoria o arándanos) y harina integral para tener una opción lista para llevar en la bolsa sin azúcares añadidos.

No se trata solo de cumplir números fríos, sino de dar vida y color al plato. Un batido verde tropical o unos champiñones salteados transforman una rutina gris en un festín de vitaminas que tu sistema cardiovascular agradece.

¿Qué tipo de proteínas y lácteos son buenos para el desayuno?

Para mantener el corazón fuerte, la clave culinaria está en elegir proteínas magras y lácteos bajos en grasa. El objetivo es limitar las carnes rojas a seis porciones o menos al día y apostar por lácteos descremados para obtener calcio sin tapar tus arterias.

Te dejamos las mejores fuentes de proteína matutina para mantenerte saciado y con energía estable, según los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH):

Huevos : Ten huevos duros en el refrigerador para emergencias o prepáralos revueltos con pimientos para un desayuno caliente y rápido.

: Ten huevos duros en el refrigerador para emergencias o prepáralos revueltos con pimientos para un desayuno caliente y rápido. Lácteos descremados: Apunta a dos o tres porciones diarias de leche o yogur sin grasa ; un tazón de yogur con fruta preparado la noche anterior es un salvavidas delicioso y nutritivo.

; un tazón de yogur con fruta preparado la noche anterior es un salvavidas delicioso y nutritivo. Legumbres creativas: Unos frijoles sobre una tostada integral son una fuente inteligente y económica de proteína vegetal y fibra que reduce la dependencia de embutidos grasosos.

y económica de proteína vegetal y fibra que reduce la dependencia de embutidos grasosos. Nueces y semillas: Espolvorea nueces o semillas en tu cereal o yogur; se recomiendan de cuatro a cinco porciones semanales por sus aceites sanos que protegen el corazón y dan saciedad.

Al integrar estos alimentos, obtienes combustible de calidad. Un huevo duro con una tostada de aguacate o un tazón de yogur griego con nueces te darán saciedad sin la pesadez de las grasas saturadas.