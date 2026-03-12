¿Qué ejercicios ayudan a bajar el colesterol? La ciencia responde

Mover el cuerpo con los ejercicios adecuados para reducir el colesterol es el método más efectivo para transformar la salud cardiovascular. La ciencia demuestra que realizar actividades accesibles ayuda a limpiar las arterias, reducir los triglicéridos y proteger el corazón de forma natural.

Dejar atrás la vida sedentaria es un proceso que despierta el metabolismo y utiliza las grasas acumuladas como combustible principal. Esto mejora la energía diaria mediante movimientos que se adaptan a cualquier necesidad física.

¿Cuáles ejercicios ayudan a bajar el colesterol?

Combinar el esfuerzo cardiovascular con el entrenamiento de fuerza crea una sinergia que convierte al organismo en una máquina eficiente para procesar las grasas. Al acelerar la respiración y fortalecer los músculos, el sistema circulatorio se libera de los excesos de colesterol LDL o «malo».

Estos son los mejores ejercicios para este fin, de acuerdo con un estudio publicado en BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation y una investigación de la American Heart Association (AHA):

Nadar: Sumergirse en la piscina y completar largos activa enzimas esenciales que enseñan a los músculos a quemar grasa. Esta actividad reduce los triglicéridos y eleva el colesterol bueno (HDL).

Sumergirse en la piscina y completar largos activa enzimas esenciales que enseñan a los músculos a quemar grasa. Esta actividad reduce los triglicéridos y eleva el colesterol bueno (HDL). Caminar a paso ligero: Este ejercicio aeróbico de intensidad moderada acelera el ritmo cardíaco lo suficiente para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria sin agotar al organismo.

Este ejercicio aeróbico de intensidad moderada acelera el ritmo cardíaco lo suficiente para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria sin agotar al organismo. Levantar pesas: El entrenamiento de resistencia con mancuernas o bandas elásticas aumenta el colesterol protector y acelera el metabolismo en reposo al generar masa muscular.

El entrenamiento de resistencia con mancuernas o bandas elásticas aumenta el colesterol protector y acelera el metabolismo en reposo al generar masa muscular. Rutinas combinadas: Mezclar natación o caminata con pesas potencia la reducción de grasas en la sangre y previene la obesidad de manera integral.

¿Cuál es el ejercicio más seguro para bajar el colesterol?

Aunque caminar por el parque es una opción confiable, la natación destaca como la práctica más segura para la integridad física. El entorno acuático permite ejercitarse con intensidad sin el desgaste o el dolor que a veces provocan otros deportes en las articulaciones.