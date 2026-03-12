Resguarda la UAT su patrimonio documental y memoria histórica

Ciudad Victoria, Tam.; 11 de marzo de 2026.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró la

Primera Jornada de Gestión Documental y Administración de Archivos, desarrollada en conjunto

con el Archivo General del Estado de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer el manejo,

organización y conservación del patrimonio administrativo e histórico de la casa de estudios.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya destacó la importancia de preservar adecuadamente los

documentos institucionales que dan testimonio tanto del trabajo académico, científico y social,

como de las aportaciones que la Universidad ha realizado para el desarrollo de Tamaulipas y del

país.

Por su parte, el director del Archivo General del Estado de Tamaulipas, José Rafael Sáenz Rangel,

destacó la colaboración de la Universidad para promover la aplicación de la Ley de Archivos en la

entidad, cuya normativa establece los lineamientos para que las instituciones públicas consoliden

sistemas eficientes de gestión y preservación documental.

Reconoció la disposición del rector Dámaso Anaya para trabajar de manera conjunta en el

fortalecimiento de la cultura archivística, tras subrayar que la UAT es parte fundamental en el

Consejo Estatal de Archivos, órgano que define las políticas, lineamientos y estrategias en esta

materia.

Agregó que esta colaboración permitirá desarrollar proyectos de gran relevancia, entre ellos

programas de capacitación, diplomados especializados, publicaciones académicas y congresos en

materia archivística, además de líneas de investigación relacionadas con la conservación

documental.

En la ceremonia, la titular del Archivo General Universitario de la UAT, María Hilda Sámano García,

indicó que estas jornadas buscan promover una cultura institucional basada en la transparencia, la

rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, incorporando nuevas tecnologías y modelos de

gestión para la conservación y el acceso responsable a la información.

R-AP-01-34-01 Ver. 2

ACT. 19/07/2024

Explicó que el Archivo General Universitario inició formalmente sus actividades en 2025, en

cumplimiento de la Ley General de Archivos y la legislación estatal en la materia, las cuales

establecen la obligación de las instituciones públicas de organizar y resguardar su documentación.

De acuerdo con el programa, la jornada comprende actividades de capacitación dirigidas al

personal universitario, en temas orientados a fortalecer los conocimientos y buenas prácticas en la

gestión documental.