Pros y contras de las vitaminas para niños, ¿son necesarias?

Las teorías de las vitaminas y qué tan necesarias son es algo que siempre ha estado en discusión entre la comunidad médica, sin embargo hay estudios que comprueban que en el caso de los niños cuando no se lleva una buena alimentación sí son necesarias como un buen complemento de nutrientes.

Y es que se dice que mientras la alimentación esté basada en llamado plato del buen comer, todas la vitaminas y nutrientes estarán cubiertas, pero qué pasa cuando los pequeños no quieren comer ciertos alimentos, ¿es recomendable que los padres proporcionen a sus hijos los suplementos vitamínicos para cubrir lo que falta en su dieta?

Las vitaminas son necesarias para el cuerpo

Por definición, las vitaminas son elementos que el cuerpo necesita para su correcto funcionamiento y de los procesos normales del cuerpo.

Con esto, se puede concluir que la gente, niños y adultos por igual, necesitan vitaminas para mantenerse sanos.

Es un hecho bien conocido que los niños no obtienen suficientes vitaminas de los alimentos que comen, por lo que los suplementos vitamínicos se consideran necesarios.

¿Pero es esto realmente así? Por mucho que las personas sostienen la viabilidad de los suplementos de vitaminas para niños, algunos expertos en salud afirman que no son tan necesarios.

Además, la ingesta excesiva de vitaminas también puede causar más daño que bien.

Entonces, ¿cuál es el fondo? Para entender más, he aquí algunas ventajas y desventajas sobre las vitaminas para los niños:

¿Cuáles son los pros de que los niños tomen vitaminas?

Como mencionamos anteriormente, uno de los factores que podría hacer más viable el optar por esta opción, es cuando los pequeños no quieren comer ciertos alimentos, pero también sus ventajas son:

1.- Promueven el crecimiento celular.

Conforme los niños crecen, también lo hacen sus cuerpos. Sin embargo, para facilitar el crecimiento celular, los niños necesitan vitaminas.

Las vitaminas participan en el desarrollo de las células de la sangre y otros tejidos en el cuerpo.

2.- Las vitaminas sirven como antioxidantes.

La mayoría de las vitaminas fungen como antioxidantes; por lo tanto, también actúan como conservadores, inhibiendo el proceso de oxidación o desintegración de los ácidos grasos poliinsaturados.

Los antioxidantes combaten los radicales libres en el cuerpo y en consecuencia, los niños están seguros de la protección eficaz contra las enfermedades.

3.- Ayudan a la digestión.

Algunas vitaminas contienen fibra, que ayuda en la digestión apropiada del cuerpo.

Su falta puede causar problemas en el intestino e incluso trastornos más graves, como los circulatorios.

Las vitaminas también actúan como coenzimas porque ayudan en la transmisión de diferentes tareas.

¿Cuáles son los contras de que los niños tomen vitaminas?

Como varios especialistas han asegurado, muchos de estos suplementos vitamínicos no son necesarios, algunos podrían dañar la salud de los niños, además de:

1.- El exceso de vitaminas puede causar problemas de salud.

La mayoría de la gente lo ignora, pero los estudios especializados muestran que las vitaminas en exceso pueden causar trastornos graves de salud.

2.- El exceso de dependencia.

Algunos padres tienden a dar suplementos vitamínicos a sus hijos para obtener nutrientes.

Esto es especialmente cierto para los padres que no pueden preparar una dieta saludable debido a una apretada agenda en el trabajo.

Además, la falta de seguimiento en los niños que toman vitaminas puede producir casos de consumo excesivo, donde los niños suelen tomarlas como dulces.

3.- Olor y sabor.

A diferencia del punto número dos, algunas vitaminas simplemente no tienen olor o sabor tan bueno.

Finalmente es necesario recordar que debes de considerar la opinión del pediatra de tu hijo, además de recordar que cada organismo es diferente y que lo mejor es consultar con los especialistas qué es lo mejor para los niños tanto por su edad como por su salud.