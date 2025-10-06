Premio Nobel de Medicina 2025 para investigación sobre sistema inmunológico

El Premio Nobel de medicina 2025 reescribe nuestra visión del sistema inmune al otorgarlo a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos en tolerancia inmunitaria periférica.

Sus hallazgos, recogidos y avalados por la Fundación Nobel, transforman el panorama de la inmunología moderna.

Las investigaciones sobre tolerancia inmunitaria periférica, respaldadas por una amplia comunidad científica, provienen de estudios en células reguladoras T y su control del equilibrio inmunológico y ayudan a entender cómo se forman las enfermedades autoinmunes.

¿Quiénes son los laureados del Nobel de medicina 2025?

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi fueron seleccionados por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska.

Shimon Sakaguchi es particularmente renombrado por haber caracterizado tempranamente las células T reguladoras (Treg), esenciales para mantener la tolerancia inmunitaria periférica.

Fred Ramsdell contribuyó a definir el papel del factor maestro FOXP3, un gen clave para la función y desarrollo de las Treg.

Mary E. Brunkow ha sido menos mediática, pero fue reconocida por investigaciones complementarias que consolidan el concepto de control periférico de la autoinmunidad.

Este trío representa distintos vértices de una misma visión: cómo el organismo coarta respuestas inmunes dañinas hacia sí mismo, incluso fuera del entorno central (timo y médula ósea).

¿Qué es la tolerancia inmunitaria periférica?

La tolerancia inmunitaria periférica es el mecanismo por el que el sistema inmune evita atacar células propias después de que células T o B autoreactivas han escapado de los filtros centrales (timo, médula).

Mientras la tolerancia central elimina muchas células autorreactivas en etapas tempranas, la tolerancia periférica actúa como una guardia secundaria en los tejidos y órganos periféricos.

Existen múltiples mecanismos:

Anergia inducida en células autorreactivas

Supresión mediada por células T reguladoras (Treg)

Deleción o apoptosis inducida

Regulación por células presentadoras de antígeno en contextos tolerogénicos

Las Treg son protagonistas: su función es “moderar” o inhibir respuestas inmunes excesivas. En modelos animales y humanos se ha demostrado que, sin su acción, surgen enfermedades autoinmunes, alergias e inflamaciones descontroladas.

Aporte de los ganadores del Nobel de Medicina: qué descubrieron y por qué importa

Sakaguchi y el paradigma de las Treg

Desde sus primeras publicaciones en 1995, Sakaguchi identificó un tipo distinto de célula T que limitaba reacciones inmunes exageradas.

Su laboratorio ha delineado cómo las Treg expresan CD25 y el factor FOXP3, y cómo su disfunción puede precipitar enfermedades autoinmunes.

Ramsdell y Brunkow: consolidando FOXP3

Ramsdell jugó un rol decisivo al conectar mutaciones en FOXP3 con enfermedades de regulación inmune.

Brunkow, en conjunto con otros investigadores, contribuyó a perfilar la expresión, regulación y moduladores del eje FOXP3‑Treg, robusteciendo el modelo funcional del sistema inmunitario periférico.

Implicaciones clínicas y terapéuticas

Estos descubrimientos no son meramente conceptuales. Abren puertas a terapias inmunomoduladoras: manipulación de Treg para tratar autoinmunidad, rechazo de trasplantes, alergias o incluso cáncer.

Se proponen estrategias para potenciar la tolerancia: ampliar Treg específicos, modificar su entorno molecular, uso de moléculas que promuevan su estabilidad.

Comparativa histórica: tolerancia y Premios Nobel anteriores

El concepto de tolerancia inmunitaria tiene raíces profundas. En 1960, Peter Medawar y Frank Burnet obtuvieron el Nobel por “tolerancia adquirida”, enfocándose en mecanismos centrales (timo, educación central) para evitar reacciones contra lo propio.

Sin embargo, la tolerancia central no es perfecta: algunas células autorreactivas escapan. De ahí la necesidad de la tolerancia periférica como complemento —un segundo muro preventivo.

Los hallazgos de 2025 expanden ese legado: mostrar cómo funciona la tolerancia en el entorno periférico, bajo circunstancias ambientales y moleculares múltiples, profundiza nuestra comprensión del sistema inmune.

Preguntas frecuentes sobre el Nobel de medicina 2025

¿Por qué otorgar el Premio Nobel de medicina 2025 a tolerancia inmunitaria periférica? Porque revela un mecanismo esencial que previene que el sistema inmune se vuelva contra sí mismo, y lo hace con precisión molecular y funcional inédito. ¿Cómo influye este hallazgo en el tratamiento de enfermedades autoinmunes? Ofrece rutas para crear terapias basadas en aumentar la función de Treg o dirigirlas contra antígenos específicos, reduciendo reacciones inmunes patológicas sin comprometer la defensa normal. ¿Qué desafíos quedan? La estabilidad de las Treg, su especificidad, su expansión in vivo sin efectos secundarios, y su aplicación efectiva en humanos siguen siendo retos. ¿Este descubrimiento cambia la medicina diaria? A mediano y largo plazo sí: servirá como plataforma para nuevos tratamientos inmunológicos más afinados. Pero la práctica médica inmediata aún debe esperar validación clínica.

En el instante en que se anunció el Nobel de medicina 2025, muchos imaginaron un giro dramático en la medicina—y no es sencillo evitar una pizca de ironía cuando se observa cómo los mecanismos más “domésticos” del sistema inmune se revelan tan complejos y hermosos. La tolerancia inmunitaria periférica, lejos de ser un concepto abstracto, es un ballet molecular silencioso que evita que nuestro cuerpo se destruya a sí mismo.

Este reconocimiento no solo celebra a tres investigadores, sino un puente entre la teoría y la esperanza clínica. Sin embargo, para el lector —y especialmente en el terreno médico— conviene recordar que, antes de cualquier intervención basada en estos avances, debe consultarse a profesionales de salud que puedan valorar riesgos y beneficios en cada caso.