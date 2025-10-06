Inauguran en Díaz Ordaz, el XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.– En representación del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de EducacIón, Igor Crespo Solís, presidió la inauguración del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, celebrada en la Plaza Damas Leonas de Díaz Ordaz.

En su mensaje, el subsecretario destacó la relevancia de impulsar la cultura como un elemento de identidad y desarrollo comunitario.

“Este festival es más que un encuentro artístico: es un espacio que nos recuerda que la educación y la cultura caminan de la mano para construir una sociedad más justa, más humana y más orgullosa de sus raíces”, señaló Crespo Solís.

Acompañado por la presidenta municipal, Nataly García Díaz, así como por autoridades municipales y culturales, el subsecretario refrendó el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento de las expresiones artísticas que trascienden fronteras y promueven el intercambio cultural.

Como parte de la ceremonia inaugural, Crespo Solís entregó, junto con la alcaldesa y el director de Cultura Municipal, un reconocimiento al grupo Warislove por su participación y aportación al festival.

El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano reafirma el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con la cultura y las artes, impulsando espacios que fortalecen la identidad tamaulipeca, promueven la creatividad y consolidan la transformación humanista que enriquece a nuestra sociedad.