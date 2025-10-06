Analizan avances de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Samuel Alcántar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), se reunió en junta de trabajo con los subdirectores de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE) de las zonas norte, centro y sur del estado.

El titular de la Unidad Ejecutiva dijo que la finalidad de este encuentro fue conocer los avances en las tareas encomendadas para el cumplimiento de los diferentes programas y compromisos adquiridos por estos centros regionales.

Indicó que también se definieron estrategias para continuar apoyando, como prioridad principal, los programas “Vive Saludable, Vive Feliz” y las brigadas asistenciales “Transformando Familias”, que encabeza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas.

“Estas acciones, en especial las brigadas Transformando Familias, demuestran el humanismo y la transformación que impulsan el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García”, expresó.

Explicó que actualmente las tres subdirecciones regionales agrupan a los 22 Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE), distribuidos estratégicamente en el estado. A la reunión asistieron los responsables de cada una de ellas: Rigel Deneb Guzmán Soler, en la región norte; José Enrique Yáñez Cisneros, en la zona centro; y Francisco Armando Lara González, en la zona sur.

Refrendó el compromiso de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que bajo la conducción de Miguel Ángel Valdez García, trabaja orientada a la excelencia educativa, acorde con la visión educativa que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.