Los científicos se han dedicado a seguir las respuestas de los participantes a cinco preguntas básicas, dos de ellas subjetivas: con qué frecuencia confían en alguien cercano y con qué frecuencia se sentían solos; y dos objetivas: cada cuánto veían a familiares y amigos, si participaban en alguna actividad de grupo semanal y si vivían solos.

La falta de interacciones en los cinco aspectos estudiados está asociada a una mayor mortalidad. Sin embargo, por más malestar que pueda causar a una persona la sensación subjetiva de sentirse sola o no poder confiar en alguien cercano, “lo que es realmente grave y se asocia a un mayor riesgo de mortalidad es estar objetivamente solo y aislado”, explicó en rueda de prensa uno de los autores, el profesor de cardiología de la Universidad de Glasgow, Jason Gill.

Pero, lo realmente complejo se da en las personas que viven completamente solas y que no reciben ni siquiera una vez al mes la visita de familiares o amigos: su riesgo de muerte prematura es un 39 por ciento más elevado, y no se aprecia que participar en alguna actividad grupal pueda tener ningún beneficio para ellos, si no cuentan con el ‘calor’ de seres queridos.

“Ese manto social protector que ejercen la familia o los amigos es lo más relevante para prolongar la vida, y quienes no cuentan con este factor tampoco se benefician de participar en actividades grupales de forma semanal”, explica el doctor Hamish Foster, investigador de la universidad.