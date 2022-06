Los diez superalimentos que deberían formar parte de tu dieta siempre para tener una piel más joven

Con el verano a la vuelta de la esquina, toca proponerse llevar una dieta saludable, pero cuando nos ponemos a ello, más allá de incorporar a nuestro día a día frutas y verduras, no sabemos mucho más. Has de saber que existen muchos alimentos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que no sólo son sanos para el organismo en general, sino que ayudan a mejorar la apariencia general y la salud de la piel, logrando un rostro con un mejor tono, una mayor luminosidad y un aspecto mucho más rejuvenecido.

Para ello, el Dr. Perricone ha seleccionado diez alimentos que no deberían faltar en tu dieta este 2022: «Uno de mis máximos orgullos como médico e investigador es haber descubierto el papel de ciertos nutrientes clave y su impacto sobre la belleza, salud y longevidad. Cuando hablo de los superalimentos, me refiero a aquellos con destacables propiedades anti-inflamatorias, saludables y rejuvenecedoras, por desgracia muy olvidadas en el mundo de comida rápida y procesada de hoy», dice sobre su propia creación. Y es que, aunque su dieta no está concebida para perder peso, quienes la siguen suelen conseguirlo ya que incorporan hábitos saludables a su día a día.

Y, ¿cuáles son esos nutrientes que no deberían faltar en su tu dieta para decirle adiós a las arrugas? Para el Dr. Perricone, nuestro cuerpo necesita diariamente su ración de proteínas de alta calidad, que puedes obtener en alimentos como el salmón, el pollo de corrarl, el pavo, los huevos, el tofu, el kefir, el yogur natural, la quinoa o las almendras. También es importante los hidratos de carbono complejos y la fibra, aquellos que permiten una absorción más lenta y no provocan una reacción inflamatoria y que se encuentran en las moras, la cebolla roja y blanca, las frambuesas, el aceite de oliva, la avena y los limones.

Tampoco pueden faltar las conocidas como grasas ‘buenas’ o ácidos grasos esenciales por sus efectos protectores para el corazón, su capacidad de disminuir la presión sanguínea y reducir la formación de coágulos en la sangre (salmón, atún sardinas, aceite de lino y chía para el Omega-3 y semillas de girasol, pistachos o aceite de oliva para el Omega-6 y Omega-9). Y no podemos olvidarnos del ácido Alfa Lipoico (espinacas o brócoli) y las vitaminas antioxidantes, que protege nuestras células de la inflamación provocada por los radicales libres.

Todo esto está muy bien, pero ¿dónde cómo introducimos todo esto en nuestra dieta? Aquí es cuando entran en juego los superalimentos de los que habla el Dr. Perricone. Pero no creas que hablamos de frutas que sólo pueden encontrarse en países lejanos o semillas que cultivan en un pueblecito remoto. Son alimentos de nuestro día a día, fácilmente adaptables a nuestra rutina.

Los 10 superalimentos antiedad

1. Salmón salvaje: El salmón tiene un alto contenido en DMAE, axantina y ácidos grasos esenciales (más del 5% de su contenido son grasas ‘buenas’)

2. Aceite de oliva virgen extra: Compuesto casi en un 75% por ácido oleico (una grasa monoinsaturada encargada de hacer que disminuya la oxidación del LDL, o ‘colesterol malo’, que puede provocar un deterioro de las células), contiene altos niveles de polifenoles como el hidroxitirosol.

3. Verduras verdes: Una sopa a base de brócoli, espinacas o espárragos verdes es una magnífica opción para obtener nutrientes y antioxidantes como la vitamina C, el calcio o el magnesio, que frenan el envejecimiento.

4. Fresas y frutos rojos o del bosque: Potentes antioxidantes con bajo contenido glicémico son claves para conseguir un rostro más joven y lleno de vitalidad. Además, ayudan a reducir la grasa corporal acumulada.

5. Lácteos naturales orgánicos, sin edulcorantes y bajos en sal: Entre los dos más recomendados se encuentran el yogur natural orgánico (sin azúcar ni edulcorantes añadidos) y el kéfir. Ambos contienen importantes bacterias para la salud intestinal y mejoran la digestión.

6. Avena en copos: Rica en fibras, grasas monoinsaturadas y proteínas, ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial, además de mejorar el sistema digestivo, regular el azúcar en sangre y proteger el organismo contra el cáncer.

7. Plantas aromáticas y especias: Tienen propiedades antiaging, como la cúrcuma, que es antiinflamatoria y neuroprotectora. La salsa de tabasco es otra de las opciones admitidas.

8. Té verde: Es una de las bebidas clave de la dieta antiaging Perricone con más propiedades antienvejecimiento confirmadas científicamente. Contiene polifenoles de catechin y antioxidantes que estimulan el metabolismo y frenan el envejecimiento.

9. Agua mineral: La deshidratación dificulta la metabolización de las grasas y, por lo tanto, impedirá que el organismo elimine los residuos, además de fomentar el desarrollo de los compuestos inflamatorios.

10. Cacao puro en pequeñas ‘dosis’: Es un potente antioxidante que evita el ataque de los radicales libres y, gracias a su alto contenido en magnesio, regula los niveles de azúcar, ayuda a ‘fijar’ el calcio, controla la flora intestinal y protege el sistema cardiovascular.