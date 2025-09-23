Debanhi Escobar: su papá revela amenazas tras documental y afirma saber quién la asesinó

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022 tras una noche de fiesta con amigas. Su búsqueda culminó días después, el 21 de abril con el hallazgo de su cuerpo sin vida dentro de la cisterna de un motel en Nuevo León. Sin embargo, el caso sigue abierto y sin culpables.

¿Por qué el papá de Debanhi Escobar denuncia nuevas amenazas tras el estreno del documental “Debanhi. ¿Quién mató a nuestra hija?” en HBO Max?

La semana pasada se estrenó el primer capítulo del documental de HBO Max, Debanhi. ¿Quién mató a nuestra hija?, que busca encontrar a los responsables. El proyecto trajo consigo amenazas para los padres adoptivos de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

¿Quién pudo haberla asesinado?, se le preguntó a don Mario, y expresó: “Sí tengo la noción, pero la gente no quiere declarar y es entendible porque los amenazan. A mí, y a muchos de los que participaron en este documental nos han amenazado. Me dicen que me calle, que ya no siga con esto, que lo deje por la paz, pero nunca va a pasar eso. El miedo lo perdimos cuando nos entregaron a nuestra hija muerta. La gente que hizo esto, hasta donde yo sé, es muy poderosa. Desde hace más de 2 años contamos con los documentos que avalan el feminicidio, pero las autoridades no lo han querido tipificar así. No nos daremos por vencidos”.

La plataforma y productora con la que realizaron la serie les ofrecieron la oportunidad de ser escuchados: “Nos dieron la confianza y lo que queremos es que no revictimice a mi hija. Se ve realmente cuál era su entorno, su vida”.

Para el padre de Debanhi no hay nada que le vaya a devolver a su hija, por lo que deja en claro que la iniciativa del proyecto no persigue fines económicos. “Nunca hemos buscado el dinero. Se nos han acercado otras productoras y televisoras ofreciendo dinero a cambio de mostrar lo que sucedió con mi hija, pero nosotros buscamos justicia y verdad. Pusimos lineamientos que la casa productora respetó. Nuestro propósito es solo esclarecer quiénes mataron a nuestra hija”.

Desde hace más de 2 años, junto con gente de HBO Max, don Mario ha trabajado en la investigación y veremos muchas situaciones que, asegura, sorprenderán a la audiencia. “Aparecen personajes como un perito forense, reporteros, gente que no está de acuerdo con que no se marque el feminicidio que vieron. Conocerán situaciones de la vida de Debanhi y muchas teorías”.