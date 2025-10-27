¿Cómo afecta el aire frío a los pulmones y qué enfermedades respiratorias causa?

En México, los meses más fríos se extienden de noviembre a enero, un periodo donde escuchas la famosa frase «Ponte suéter que te vas a enfermar». Pero, ¿cómo afecta el aire frío a tus pulmones?

El clima gélido, la lluvia o el aire seco carecen de la capacidad de producir enfermedades, pero sí crean un ambiente perfecto para que los contagios se multipliquen.

Esto ocurre porque sueles estar en espacios cerrados para buscar calor, acercándote más a los gérmenes que podrían causar algunas infecciones respiratorias como gripe o tos.

¿Cómo afecta el aire frío a los pulmones?

El frío por sí mismo no es el culpable de tus resfriados. Los verdaderos villanos son los virus, y las bajas temperaturas son el clima perfecto para que se propaguen, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, respirar en invierno se convierte en un desafío para tu cuerpo. El aire frío y seco irrita y debilita tus defensas, abriendo la puerta a los virus.

Estas son las consecuencias de respirar aire frío, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH) y la Asociación Americana del Corazón (AHA):

Al inhalar aire frío, el cuerpo gasta una considerable cantidad de energía para calentarlo antes de que llegue a los pulmones.

para calentarlo antes de que llegue a los pulmones. Inflamación de vías respiratorias: El aire frío y seco irrita las vías respiratorias , lo que provoca inflamación.

, lo que provoca inflamación. Contracción muscular: Esta irritación puede hacer que los músculos que rodean las vías respiratorias se contraigan, causando problemas para respirar .

. Debilitamiento de defensas: El aire frío reseca las membranas mucosas de la nariz, boca y garganta, eliminando la primera línea de defensa contra virus y bacterias.

de la nariz, boca y garganta, eliminando la primera línea de defensa contra virus y bacterias. Impacto sistémico: El frío impacta profundamente en tu cuerpo, afectando todos los sistemas vitales, incluidos el corazón y el cerebro.

¿Qué enfermedades causa el aire frío en los pulmones?

Si bien son los virus y las bacterias los que causan la enfermedad, las condiciones climáticas propiciadas por el frío aumentan los riesgos.

Estas son las enfermedades más comunes, según los NIH:

Enfermedades comunes: Se incrementan los casos de gripe común e influenza .

. Síntomas de irritación: Se presentan síntomas como respiración sibilante, tos, sensación de ardor en el pecho y falta de aire, especialmente al hacer esfuerzo.

y falta de aire, especialmente al hacer esfuerzo. Empeoramiento de padecimientos crónicos : Las personas con asma o enfermedad pulmonar crónica (EPOC) corren mayor riesgo de sufrir crisis o el empeoramiento de su condición.

: Las personas con asma o enfermedad pulmonar crónica (EPOC) corren mayor riesgo de sufrir crisis o el empeoramiento de su condición. Infecciones pulmonares: El aire frío y la consecuente irritación e inhibición circulatoria aumentan el riesgo de infecciones pulmonares.

¿Cómo evitar enfermedades en invierno?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y expertos de la UNAM coinciden en que la prevención y el cuidado son las herramientas más poderosas contra los males de invierno.

Evita cambios de temperatura: Procura evitar corrientes de aire y las variaciones bruscas de temperatura.

Cubre tu boca y nariz: Si sales de un lugar caliente, cúbrete para evitar respirar directamente el aire frío .

. Vístete abrigado : Usa gorro, guantes, calcetines gruesos y, en niños mayores de dos años, bufanda cubriendo boca y nariz.

: Usa gorro, guantes, calcetines gruesos y, en niños mayores de dos años, bufanda cubriendo boca y nariz. Consume una gran variedad de frutas y verduras para fortalecer tu sistema inmune.

Cúbrete con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo al toser o estornuda r.

r. Lávate las manos frecuentemente : Hazlo con agua y jabón, sobre todo al llegar de la calle o después de estornudar.

: Hazlo con agua y jabón, sobre todo al llegar de la calle o después de estornudar. No te toques la cara : Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias, ya que son la principal vía de entrada de los virus.

: Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias, ya que son la principal vía de entrada de los virus. Evita el contacto físico : No saludes de mano o beso a otras personas.

: No saludes de mano o beso a otras personas. Vacúnate : Mantén completo el esquema de vacunación, incluyendo las vacunas contra la Influenza y Covid-19.

: Mantén completo el esquema de vacunación, incluyendo las vacunas contra la Influenza y Covid-19. Acude al médico: Si presentas síntomas respiratorios como fiebre, tos o gripa, no te automediques y consulta a un profesional de la salud.

Mientras disfrutas de esta mágica época invernal, recuerda que el mejor escudo es la prevención. Fortalecer tu sistema inmune con ejercicio y una dieta saludable, mantener una higiene rigurosa y abrigarte adecuadamente son los pasos clave para disfrutar de la temporada sin contratiempos.