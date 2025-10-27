Presenta SABG “Transparencia para el Pueblo” en Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo estuvo como oradora invitada en el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria A.C., en el marco de las actividades mensuales de esta asociación presidida por Nelly Karina Narváez Wong.

En la sesión informativa que reunió a miembros del gremio contable, la expositora abordó el tema “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, un nuevo modelo de transparencia que busca consolidar mecanismos de acceso a la información pública, fomentar la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental y lograr un acompañamiento anticorrupción.

Durante su intervención, Pedraza Melo destacó los avances que la secretaría a su cargo ha impulsado en materia de transparencia, así como los retos que enfrentan las personas servidoras públicas como principales agentes de cambio, dignificando su labor con capacitaciones constantes y sustentadas en valores del humanismo mexicano.

“Agradezco la invitación a este tipo de espacios de diálogo entre el sector contable y las instituciones públicas, como titular de la Secretaría Anticorrupción es uno de nuestros compromisos el generar sinergias que contribuyan al desarrollo ético y transparente del servicio público, y que promuevan ideas y experiencias que enriquezcan la práctica profesional” mencionó Norma Angélica Pedraza Melo.

Indicó que a través de este encuentro se fortalece la cultura de la legalidad, la responsabilidad social y el vínculo entre el gremio contable y las autoridades estatales; una convicción firme del gobernador, Américo Villarreal Anaya.