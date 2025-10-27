Presentan modelo de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas ante autoridades garantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Dirección de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, a cargo de Jannia Anabaena Quiñones Barrón organizó una reunión de trabajo entre las autoridades garantes del Estado de Tamaulipas, en el Salón de Usos Múltiples de las instalaciones de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, en la capital tamaulipeca.

Durante el encuentro con más de 25 personas servidoras públicas, se presentó el nuevo modelo de transparencia por parte del equipo de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), subrayando que el trabajo colaborativo entre las autoridades garantes es necesario para cumplir con las atribuciones establecidas en la legislación vigente. En ese sentido, se generó un espacio para promover el reconocimiento mutuo y la integración operativa entre las distintas instancias responsables de garantizar los derechos de transparencia y el acceso a la información pública.

Además, se compartieron los avances de cada autoridad garante en procesos técnicos como el alta en la Plataforma Nacional de Transparencia, el uso del Buzón SICOM, la implementación del aplicativo de mesa de servicio y la transferencia de expedientes de recursos de revisión.

“Estos esfuerzos en conjunto reflejan el compromiso institucional de esta Secretaría por consolidar un modelo transparente, eficiente y accesible para todos los tamaulipecos, uno con un enfoque preventivo y proactivo, orientado a mejorar la gestión pública y fortalecer la confianza ciudadana” mencionó Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).