Promueve Guardia Estatal de Género pláticas para construir escuelas libres de violencia

Reynosa, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y promover entornos escolares seguros, personal de la Guardia Estatal de Género impartió en Reynosa y Río Bravo talleres contra el ciberbullying dirigidos a estudiantes, docentes y madres de familia.

Las pláticas se realizaron en coordinación con el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) y otras dependencias estatales.

En la Escuela Primaria Héroes de Nacozari de Reynosa, se desarrollaron actividades de concientización sobre los temas ciberbullying y autoprotección, contando con la participación de 174 niños y niñas.

Durante las dinámicas, se fomentó la reflexión sobre el uso responsable de las redes sociales.

Asimismo, en la Telesecundaria Mariano Matamoros de Río Bravo se realizó un taller con la participación de 230 alumnos, quienes recibieron orientación sobre acoso escolar y ciberbullying.

En ambas escuelas, los agentes promovieron el uso adecuado de los números de emergencia 911 y 089, destacando la importancia de la denuncia oportuna y el apoyo institucional disponible para los jóvenes.