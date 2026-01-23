¿Chip de la juventud en la menopausia? Lo que la ciencia dice sobre estos implantes

En los últimos años, los llamados pellets hormonales, también conocidos en redes sociales como “chips de la juventud” o “chips rejuvenecedores”, se han vuelto virales como una supuesta solución para los síntomas de la menopausia.

Su popularidad ha crecido de la mano de testimonios en redes sociales que prometen más energía, mejor estado de ánimo, aumento de la libido e incluso efectos “antiaging”.

Sin embargo, detrás de este discurso atractivo existe un debate médico relevante sobre qué son realmente estos implantes, para quién podrían tener sentido y cuáles son sus riesgos.

A diferencia de otros tratamientos hormonales ampliamente estudiados y regulados, los pellets se mueven en una zona gris entre la medicina, el marketing y la falta de regulación, motivo por el cual cada vez más sociedades médicas piden cautela antes de considerarlos.

¿Qué son los pellets o “chips de la juventud” para la menopausia y cómo se colocan?

Los pellets hormonales son pequeños cilindros sólidos que se implantan debajo de la piel, generalmente en la zona del glúteo o la cadera, mediante un procedimiento ambulatorio que se realiza con anestesia local. Una vez colocados, liberan hormonas de forma continua durante varios meses.

En mujeres en menopausia, estos implantes suelen contener estradiol (un tipo de estrógeno) y, en algunos casos, testosterona. Con frecuencia se presentan como “hormonas bioidénticas”, un término que suele generar confianza porque alude a hormonas similares a las que produce el cuerpo de manera natural. Sin embargo, bioidéntico no siempre significa aprobado ni regulado.

Muchas de estas terapias pertenecen a lo que se conoce como terapia hormonal bioidéntica compuesta, es decir, fórmulas personalizadas elaboradas en farmacias de preparación magistral.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) aclaró que este tipo de terapias no cuenta con aprobación de la FDA, puede variar en potencia y pureza, y no debe prescribirse de manera rutinaria cuando existen tratamientos hormonales aprobados y estandarizados.

¿Qué prometen y por qué se volvieron virales?

La popularidad de los “chips de la juventud” se explica en gran parte por testimonios difundidos en redes sociales, muchas veces impulsados por figuras públicas o influencers que relatan una “transformación” tras el implante. Entre las promesas más comunes se encuentran:

Más energía y vitalidad

Mejor estado de ánimo

Incremento del deseo sexual

Pérdida de grasa y aumento de masa muscular

Piel “más joven” y mayor concentración

El problema es que este discurso suele mezclar beneficios reales de la terapia hormonal indicada para ciertos síntomas de la menopausia con promesas generales de rejuvenecimiento que no están respaldadas por estudios clínicos sólidos.

El propio ACOG advierte que, para evaluar con certeza los beneficios y riesgos de las terapias hormonales compuestas, se requieren ensayos clínicos controlados, con seguimiento a largo plazo, comparándolos con tratamientos aprobados, algo que actualmente no existe para sustentar muchas de las promesas virales asociadas a los pellets.

¿Qué es lo que sí respalda la medicina?

La terapia hormonal para la menopausia sí tiene un lugar bien definido dentro de la medicina basada en evidencia, especialmente para tratar sofocos intensos, sudores nocturnos y síntomas genitourinarios que afectan la calidad de vida.

En estos casos, las guías clínicas recomiendan evaluar de forma individual el balance entre beneficios y riesgos, considerando edad, antecedentes médicos y tiempo desde el inicio de la menopausia.

La International Menopause Society publicó un documento de consenso en el que subraya que la terapia hormonal debe utilizarse con indicaciones claras, dosis adecuadas y seguimiento médico, y advierte contra su promoción como tratamiento “antiaging” generalizado.

Además, ACOG señala que no existe en Estados Unidos una formulación de testosterona aprobada específicamente para mujeres, y que el uso de testosterona compuesta —en especial en forma de pellets— requiere extrema cautela, ya que no puede ajustarse ni retirarse fácilmente una vez implantada.

¿Por qué sociedades médicas piden cautela?

Las advertencias sobre los pellets hormonales no parten de una postura “anti-hormonas”, sino de la falta de control, estandarización y evidencia científica alrededor de estas formulaciones.

Un hecho reciente que encendió las alertas ocurrió en marzo de 2025, cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó la retirada de pellets subcutáneos de estradiol y testosterona elaborados por una farmacia, al considerar que no se podía garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, y que representaban un posible riesgo para la salud.

Además, una revisión publicada en Journal of Clinical Medicine, analizó el uso de pellets subcutáneos de estradiol en la menopausia y señaló que los eventos adversos reportados —como sangrado uterino y niveles hormonales excesivos— se asocian principalmente con dosis inadecuadas y falta de seguimiento, problemas difíciles de corregir cuando el implante ya está colocado.

Hoy existen opciones reguladas —como parches, geles, tabletas y anillos vaginales— que permiten ajustar dosis y suspender el tratamiento con mayor facilidad que un implante subcutáneo.

Los pellets o “chips de la juventud” para la menopausia se han popularizado gracias a un discurso atractivo que promete bienestar y rejuvenecimiento. Sin embargo, la evidencia científica y las principales sociedades médicas coinciden en que no son una solución universal ni libre de riesgos. La terapia hormonal puede ser útil en casos específicos, pero debe basarse en indicaciones claras, productos regulados y seguimiento médico.

Antes de optar por tratamientos virales, la recomendación es informarse, preguntar y evaluar alternativas respaldadas por la medicina, entendiendo que en salud no existen atajos mágicos, sino decisiones informadas y personalizadas.