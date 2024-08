¡ALERTA! Estudio descubre que este edulcorante «sin calorías» podría causar coágulos de sangre

En la búsqueda de bebidas endulzadas que no proporcionen calorías vacías pero que al mismo tiempo conserven su dulce sabor, la industria ha recurrido al uso de eritritol, un edulcorante artificial que, de acuerdo con los resultados de un reciente estudio, duplica el riesgo de coágulos de sangre en personas sanas.

Como parte del boom Keto, los centros comerciales están llenos de opciones que le dan “sabor dulce” a los preparados sin agregar carbohidratos adicionales; un ejemplo es la estevia o el fruto del monje.

Lo que pocos saben es que algunas marcas agregan eritritol a estos productos.

¿Qué es el eritritol?

De acuerdo con un artículo del Instituto Médico Mayo Clinic, el eritritol pertenece al grupo de sustitutos de azúcar conocidos como “alcoholes de azúcar”.

Esto significa que es un edulcorante que no es ni azúcar ni alcohol. En otras palabras, se crea después de hidrogenar o fermentar azúcares.

El eritritol es natural; de hecho, se encuentra en pequeñas cantidades en frutas como peras, melón, uvas y en alimentos fermentados como el queso o la soya.

El problema radica en que los productos procesados que se venden en los supermercados utilizan concentraciones de eritritol al menos mil veces superiores a las que se encuentran en la naturaleza.

¿Qué tan peligroso es el eritritol para el cuerpo?

Esto dice el estudio

En una investigación realizada por el Centro de Diagnóstico y Prevención Cardiovascular del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland, se detectó que las personas que consumieron bebidas con eritritol presentaron un aumento significativo en la respuesta plaquetaria (coagulación).

Por otro lado, al consumir líquidos con la misma cantidad de glucosa o azúcar, no hubo afectación en la salud vascular de las personas.

¿Qué es un coágulo de sangre y sus peligros?

Un coágulo de sangre es una masa que se forma cuando ciertos componentes en la sangre se agrupan, creando una sustancia sólida o semisólida. Este proceso, conocido como coagulación, es esencial para detener el sangrado cuando nos cortamos o sufrimos una lesión.

Sin embargo, cuando los coágulos se forman de manera inapropiada dentro de los vasos sanguíneos, pueden representar un grave peligro para la salud.

Peligros de un coágulo de sangre

Trombosis Venosa Profunda (TVP): Ocurre cuando un coágulo se forma en las venas profundas, generalmente en las piernas. Si no se trata, el coágulo puede desprenderse y viajar a otras partes del cuerpo.

Embolia Pulmonar: Es una complicación grave que ocurre cuando un coágulo de sangre (o parte de él) se desprende y viaja a los pulmones, bloqueando una o más arterias pulmonares.

Esto puede ser potencialmente mortal y requiere atención médica inmediata.

Accidente Cerebrovascular: Si un coágulo de sangre viaja al cerebro, puede bloquear el flujo sanguíneo, causando un accidente cerebrovascular isquémico.

Esto puede resultar en daño cerebral permanente, discapacidad o muerte.

Ataque al Corazón: Un coágulo en las arterias coronarias puede bloquear el flujo de sangre al corazón, provocando un infarto de miocardio, más conocido como ataque al corazón.

Síntomas y diagnóstico

Los síntomas de un coágulo de sangre pueden variar según su ubicación. En el caso de la TVP, los síntomas incluyen hinchazón, dolor, enrojecimiento y calor en la pierna afectada.

La embolia pulmonar puede causar dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos con sangre.

Es crucial buscar atención médica inmediata si se presentan estos síntomas.

Este estudio no sugiere que se deba dejar de consumir eritritol, sino que se tenga mayor cuidado en la cantidad y regularidad de la ingesta de bebidas endulzadas.