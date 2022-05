Talina Fernández recibe anillo de promesa de amor

María Levy, nieta de la actriz, fue testigo del romántico momento.

Luego de que la conductora mexicana Talina Fernández, anunciara a inicios del 2022 que estaba muy feliz por haber iniciado un romance con un señor llamado José Manuel, de 80 años de edad, ahora es la nieta de la periodista, María Levy, quien revela que el galán de su abuelita ya le dio el anillo.

A través de sus redes sociales, este domingo, María compartió algunas instantáneas en donde visibilizó que la pareja tenía una romántica y linda comida, cuando José le entregó el anillo de promesa de amor a Talina, quien se mostró contenta y le dio un muy amoroso beso.

Si bien, no se conocen muchos detalles sobre cómo fue el momento, en las imágenes compartidas por María, se puede ver a Talina vestida con una blusa azul marino con puntos blancos, mientras que su galán usaba un suéter de rayas de colores, mientras se tomaban de la mano y se besaban.

Para acompañar las imágenes, Maria Levy, hija de la difunta Mariana Levy, hija de Talina, escribió unos mensajes en donde se dijo muy conmovida y llena de amor al ver a su abuelita disfrutar de momentos como esos y verla muy feliz.

Recordemos que María Levy ha sido testigo del romance de Talina desde antes de que se convirtieran en una pareja formal, suceso que recordó la famosa a principios de este año, cuando reveló en ‘Sale el sol’ que estaba iniciando una relación a sus 77 años y luego de haber estado casada tres veces.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena de Año Nuevo y carrito con carrito una güera divina, que ahora sé que se llama Mónica, me dice: ‘tengo un tío que quiere contigo’. Me gusta lo que tenemos porque recordamos el mismo México de antes, las mismas canciones, recordamos que las calles no se llamaban como ahora”, contó la famosa.

“Estando juntos estamos muy cómodos. Puede sonar no muy importante pero, ¿cuántas veces no tienes de qué hablar con tu pareja, tienes silencios incómodos? Y a nosotros no nos para la boca más que los besos”’, dijo para ‘Sale el sol’.

El último matrimonio de Talina Fernández fue con el político Alejandro Carrillo Castro, de quien se separó hace seis años, fecha desde la cual no había tenido una relación como la que tiene ahora con José Manuel, quien también es un gran fanático de ella.