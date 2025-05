¿Cómo es la relación entre Romina y la sobrina de Dulce?

“Ella (Romina) retiró toda relación con nosotras. Dijo que según la investigaba en hospitales, que yo planeaba acusarla de asesinato en México. Cómo creen que voy a hacer algo así. Me mandó un mensaje con esas cosas y otros señalamientos, pero no le tomé atención”.

“Después le marqué y no me respondió, y de repente me llama su abogado. ¿Qué se me ofrecía? Le dije que cuándo iba a venir a enterrar a su mamá. Para qué aclarar algo que ya no tiene caso, todo lo había publicado en todos lados”.

“Se tiene el plan de enterrar las cenizas en la tumba de mi abuela, pero ella tiene que venir a firmar, porque está a nombre de mi mamá y mi tía. Todo estaba bien hasta que Romina comenzó con la herencia, los textos, las fantasías, y se quedó todo estancado. Le dije a su licenciado que le pasara ese recado y aún espero que me regrese la llamada”.

“Mi tía nunca mencionó si la llevó a un psicólogo o no. Sí la protegía mucho. A lo mejor parte de eso era la estabilidad emocional de Romina. Es evidente que, por tantas entrevistas, hay algo. No sé qué sea”.

“No tengo miedo. No he hecho nada. No he pedido ninguna herencia. No he investigado nada. Son cosas fantasiosas de una persona que creo que tiene delirios de persecución, porque siente que todos la atacan”.

¿La sobrina de Dulce la acompañó en sus últimos momentos?

Le preguntamos si estuvieron en los últimos momentos de su tía. Respondió: “No pudimos estar. Mi tía entró por una neumonía. Nos quedamos en que era un tumor y que lo mandarían a checar. Nos informaron que tenía cáncer y todo esto nos llegó por otra persona. Fue la muchacha amiga de la familia que cuidaba a mi tía. En el momento que llega Romina ahí se terminó todo tipo de comunicación. Nos bloquearon celulares y no me iba a exponer a que alguien me fuera a correr o me hiciera un escándalo, porque sabía que no era bienvenida”.

Lizabeth comentó que está dolida por la partida de su tía. “Claro. Me hubiera gustado que la tuvieran, por lo menos, 2 o 3 días más congelada, para que llegara su familia, su hermana, a despedirse, pero Romina tomó cartas en el asunto e hizo lo que quiso. A nosotros nos avisó otra persona y no ella”.

La empresaria nos dijo que su mamá está muy dolida por lo que le pasó a su hermana. “Está muy decepcionada. Lo que le ha afectado fue no poderse despedir de su hermana, haberle quitado ese derecho”.

Sobre la relación de Dulce con su mamá, comentó: “Eran muy unidas. Se querían mucho. Todas las decisiones las tomaban juntas”.

¿Sobrina de Dulce se reconciliará con Romina?

A Romina no la quieren tener cerca. “Ella siempre se alejó de nosotras. No va a regresar a mi tía, con gente tóxica alrededor de mí. No me siento a comer con víboras o me estoy en una habitación con personas que sé que no les caigo bien”.

Sobre si cree que Romina quiere quedarse con todo lo de Dulce, mencionó: “Me imagino que sí, porque es su hija, pero también es otra cosa lo que haya designado su madre. Dulce trabajó toda su vida para que su hija nunca trabajara. Fue una de las mejores madres que he conocido”.

Si tuviera la oportunidad de decirle algo, sería: “Me da pena lo que le pasa (llora). Me da tristeza que desde donde esté, vea todo lo que ocurre con esta muchacha. Porque no era su tiempo. Le faltaba mucho por hacer. Teníamos muchos planes”.

“La extraño. Quisiera que estuviera aquí. Le estoy agradecida por todo. Siento su energía. Siento que nos está dando el sello de su aprobación. Tuve la bendición de tener 3 mamás”, concluyó.