Dulce se deslinda del aumento de peso de Alejandra Ávalos

Dulce manifestó su molestia con Alejandra Ávalos, pues asegura que en varios círculos sociales la artista se ha encargado de culparla por su aumento de peso, a raíz de un consejo que le brindó hace más de dos décadas.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, la intérprete de “Tu muñeca” explicó el motivo por el que su colega la señala por dicha situación.

“Yo nunca le sugerí nada, ella me habló y me preguntó ‘¿qué te pones cuando te pones afónica?’, le dije ‘muchas veces mi doctora me ha recetado un producto que es a base de cortisona o tiene una porción de cortisona’”, contó Dulce.

La cantante de 67 años hizo referencia al peso de Ávalos y expuso:

“De hecho pues no le sirvió, porque ve el tamañón que está, digo, no es crítica, pero ella es la que habla de su gordura, yo no lo he dicho ni nada, pero ella se ha encargado de decir por todos lados, para justificarse de lo que come, que yo soy la que se lo receté, para empezar, eso sucedió hace 25 años, cuando estábamos flacas todas”.

Dulce insistió en que ella en ningún momento se presentó como una profesional de la salud y tampoco le sugirió nada.

“Yo creo que debe de moderar su comentario, porque en ningún momento me presenté ante ella como un médico, ni mucho menos con una receta, fue un comentario de compañeras, nada más, y pues su gordura es responsabilidad de ella, yo creo que está muy equivocada de hacer esos comentarios”, comentó.

Finalmente, Dulce recalcó que hasta el momento Alejandra no le ha dicho nada al respecto de forma directa, pero está pensando en ya no hablarle, pues teme que la culpe de cualquier cosa que le suceda.

“A mí no me dice nada, ya no me dan ganas de hablar con ella, mucho menos de decirle buenas tardes porque a lo mejor las tardes no están tan buenas y va a engordar… si es molesto”, declaró la artista que este miércoles 22 de junio presentará su Tirana tour en el Teatro Metropólitan.