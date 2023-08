Sebastián Yatra quiere colaboración con Peso Pluma

El artista colombiano se encuentra de visita en México para cumplir con algunas de sus presentaciones; sin embargo, durante su más reciente encuentro con la prensa reveló su intención de incursionar en los géneros musicales más populares del país azteca.

Debido al éxito internacional que ha logrado Peso pluma, Sebastián Yatra confesó que así como lo hizo recientemente con el intérprete de “AMG” y “PCR”, también desea colaborar con el oriundo de Zapopan, Jalisco.

“Sí, me encantaría, yo he estado en el estudio con Natanael, me cae muy bien, es divertido y toca brutal la guitarra, Peso Pluma la está rompiendo también, muy crack”, expresó Yatra sobre el cantante conocido como la doble P.

“Es impresionante todo el movimiento musical que ha dado ahorita en México, me parece muy bonito la música de aquí que siempre me ha encantado tanto, esté otra vez como en el panorama mundial con tantos nuevos artistas”, añadió.

Y hablando precisamente de la unión de talentos, Sebastián externó su emoción al escuchar sobre la asistencia de Cristian Castro a una de las presentaciones de Luis Miguel. “Súper cool, es bacano que nos apoyemos entre cantantes, y especialmente esas voces tan impresionantes”, declaró.

Finalmente, el cantante conocido por sencillos como “Tacones rojos” y “Robarte un beso”, externó su deseo por asistir a uno de los shows del artista nacionalizado mexicano. “Yo tengo muchas ganas de ir a ver a Luis Miguel, le tengo que decir a ver cuándo voy a verlo”, manifestó.

Como se recordará, Yatra fue uno de los asistentes al festejo de cumpleaños que le organizó Paloma Cuevas a Luis Miguel en España, por lo que no suena tan descabellado que el colombiano pueda hacerse presente en un concierto del “Sol de México”.