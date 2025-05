¿Quién es el integrante de ‘Grupo fugitivo’ sobreviviente del secuestro?

Tras la desaparición de 5 jóvenes vinculados a la agrupación ‘Grupo fugitivo’ y su posterior hallazgo sin vida, uno no fue secuestrado. ¿Quién es el integrante que sobrevivió?

Hace ya cuatro días los integrantes del ‘Grupo fugitivo’ fueron reportados como desaparecidos. Recientemente, las autoridades del estado de Tamaulipas reportaron que 5 cuerpos fueron localizados sin vida y se dijo que hay “elementos para presumir que fueron privados de su vida”. Sin embargo, acaba de trascender que hay un integrante de la agrupación que no fue secuestrado. ¿Quién es?

¿Qué pasó con los integrantes de ‘Grupo fugitivo’?

El pasado domingo 25, familiares de la banda ‘Grupo fugitivo’ difundieron que los músicos desaparecieron luego de su presentación en la colonia Riberas del Carmen en Reynosa, Tamaulipas. Pronto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió las fichas de desaparición y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas comenzó con la búsqueda.

Posteriormente, el martes 27 de mayo las autoridades localizaron la camioneta en la que viajaba la agrupación, una Chevrolet Yukon en la colonia Cañlada de Reynosa; el vehículo fue resguardado para los análisis correspondientes.

El último mensaje emitido de parte del grupo se dio a través de su cuenta de Instagram, en la que compartieron una serie de fotos acompañadas del texto: “Nos vemos en un rato más en McAllen, Texas. Puro Fugitivo, cruzando fronteras. (No se crean, nada más la foto en el lado mexicano, pero esperemos un día poder extendernos a los Estados Unidos)”.

Confirman hallazgo de integrantes de ‘Grupo fugitivo’, presuntamente privados de su vida

Mediante una conferencia de prensa, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó que la investigación de la desaparición de los integrantes de ‘Grupo fugitivo’ derivó en su presunto hallazgo sin vida.

El Fiscal Feneral de Justicia del Estado, Irving Barrios Mogica, informó que los músicos fueron privados de su libertad al rededor de las 10 de la noche del domingo 25 de mayo. Los músicos se trasladaban a un evento privado para el que fueron contratados en la colonia Riveras del Río Reynosa en una camioneta GMC negra.

Luego de revisar los sistemas de videovigilancia del C5 y otras técnicas de análisis de teléfonía, se determinó que los jóvenes fueron trasladados a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán donde los músicos y el mánager fueron privados de su vida con armas de fuego y posteriormente fueron calcinados. Barrios Mogica señaló que “existen elementos que permiten presumir que en ese lugar fueron privados de la vida”.

De momento se siguen esperando las pruebas de ADN con los familiares para corroborar de manera definitiva que se trate de los desaparecidos.

¿Quienes son los integrantes de ‘Grupo fugitivo’ desaparecidos y presuntamente privados de la vida?

En principio se creyó que los 5 integrantes de ‘Grupo fugitivo’ estaban desaparecidos. Sin embargo, se confirmó que eran 4 músicos integrantes de la banda y el representante y fotógrafo de la misma, a quienes buscaban las autoridades:

“Uno de los vocalistas está a salvo. Son cinco personas que están desaparecidas: cuatro músicos y su representante”, anunciaron los familiares de los músicos, quienes se congregaron frente a la Concatedral de Guadalupe Reynosa para encender veladoras y orar por los desaparecidos.

Las autoridades de Tamaulipas buscaban y posteriormente declararon halladas y privadas de su vida a las siguientes personas vinculadas a la agrupación:

Francisco Xavier Vázquez Osorio – 20 años (integrante de Grupo Fugitivo)

Nemesio Antonio Durán Rodríguez – 40 años (integrante de Grupo Fugitivo)

Livan Edyberto Solís de la Rosa – 27 años (mánager y fotógrafo de Grupo Fugitivo)

Víctor Manuel Garza Cervantes – 21 años (integrante de Grupo Fugitivo)

José Francisco Morales Martínez -23 años (integrante de Grupo Fugitivo)

¿Quién es el integrante de ‘Grupo fugitivo’ que no desapareció?

Eran 5 los jóvenes desaparecidos miembros de ‘Grupo fugitivo’. Sin embargo no todos eran músicos, pues la quinta persona era el mánager. La hermana de Francisco Morales fue quien confirmó que uno de los vocalistas del grupo estaba a salvo.

De igual forma, la hermana de Livan Edyberto Solís de la Rosa declaró que él no aparece en la última foto de la agrupación, precisamente porque fue quien la tomo, pero sí está desaparecido: “En las fotografías solo salen los cantantes, él estaba atrás de la cámara, pero él también está privado e su libertad”.

Carlos González es el quinto músico integrante de ‘Grupo fugitivo’ que no fue reportado desaparecido y por lo tanto, el único sobreviviente de la banda. Aparentemente, González habría acudido tarde a la cita, pero se encontró con un lugar baldío y ya no pudo comunicarse con sus compañeros, por lo que optó por regresar a su casa, según lo informado por el corresponsal de Imagen, Martín Juárez. Hasta el momento, el músico no se ha pronunciado sobre la desaparición y posterior muerte de sus compañeros.