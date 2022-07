Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez son padres de los mellizos Máxima y León con quienes mantienen estrictas reglas, una de ellas es que no tienen permitido ver las telenovelas en las que sus padres participan, pero ¿Cuál es la razón?

Tanto Elizabeth Álvarez como Jorge Salinas decidieron tener una educación un tanto estricta para sus hijos, la cual inicia con sus juguetes, algo que causó controversia en las redes sociales, pues hace un tiempo declararon que ellos no le regalan juguetes a sus hijos.

Esto debido a que quieren que desde muy pequeño ambos comprendan que nada es gratis y que se tienen que hacer ciertos sacrificios para obtener las cosas. “Lavan los trastes, lavan el coche, recogen su habitación y juntan su dinero y se ganan las cosas”, dijo en una entrevista Elizabeth Álvarez.

La misma actriz considera que es una mamá muy entregada a su familia, dedicada 24/7 a sus hijos, quienes la quieren mucho pese a algunas reglas impuestas por ella misma.

Otra de las reglas que tienen Máxima y León tienen que respetar es que no pueden ver las telenovelas en las que sus papás forman parte, pero ¿Por qué? En una entrevista Álvarez lo contestó.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”, externó la famosa.