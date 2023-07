Jorge Salinas defiende su postura tras encontronazo con reportero

Jorge Salinas se reunió con algunos medios de comunicación para hablar del altercado que protagonizó con un reportero durante la celebración de las cien representaciones de la obra “Los amantes perfectos”.

Luego de que el actor le reclamó enérgicamente a uno de los periodistas por la supuesta falta de respeto hacia su espacio personal, Salinas decidió volver a reunirse con la prensa para explicar su postura sobre el incidente.

“No tiene ni caso hablar del tipo este que nunca lo había visto en mi vida, ni nada, sé quiénes son, sé de dónde vienen, y lo hacen para provocar, a mí me han pateado por abajo, yo nunca voy a reaccionar como otros compañeros, pero no voy a permitir que cruces mi círculo vital tampoco”, explicó el protagonista de telenovelas.

Posteriormente, el histrión de 54 años no tuvo reparo en externar todo su enojo contra la persona que le impidió retirarse de la alfombra roja del evento.

“Yo tengo muy claro, la prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre, son otra cosa, lo que quieren provocar y llevar ese tipo de cosas son otra cosa, pero ya cuando te dicen ‘no te vayas, aquí que te quedas’, pues ¿cómo?, yo no tengo ningún problema con la prensa, al contrario, simplemente puse un alto de ‘no me toques’”, explicó.

Finalmente, Jorge Salinas confesó que pese a haber tenido el apoyo de elementos de seguridad para evitar este tipo de encontronazos con la prensa, no es de su agrado que este tipo de personas vayan junto a él para todos lados.

“La tuve, y de repente me la quito, y luego la vuelvo a tener, pero nunca va a estar cerca mí, o sea, siempre va a estar alejada, la mejor seguridad es la que no se nota”, dijo al respecto.