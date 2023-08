Paulina Rubio se niega a hablar de las demandas de sus ex ¡Hasta huyó de la prensa!

[ssba]

Paulina Rubio regresó a tierras aztecas, luego de que fue una de las celebridades invitadas para ingresar al popular reality, La casa de los famosos México. La cantante aprovechó para darle una sorpresa a los finalistas de la competencia, así como para promocionar su nuevo sencillo, Propiedad privada.

‘La chica dorada’ cantó para todo el público del reality de Televisa, el tema con el cual habría lanzado indirectas a sus ex.

Paulina ha estado envuelta en varias controversias legales con los padres de sus hijos, Nicolás Vallejo Nájera, Colate, y Gerardo Bazúa.

Colate fue demandado por la intérprete de Ni una sola palabra por difamación y menosprecio, luego de que él pidió la custodia de su hijo con el argumento de que la famosa presuntamente padecía desequilibrio mental.

Más tarde, Rubio fue demandada por Gerardo Bazúa, quien, de igual forma, pidió la custodia total o compartida de su hijo. El ex de la cantante alegó que el infante no iba bien en la escuela, debido a que Paulina no estaría al pendiente de sus estudios y, por ende, no le habría llevado al colegio.

En respuesta la famosa declaró, a través de Ventaneando, que tiene que hasta mantene a sus exparejas.

Ante estos polémicos escándalos, Paulina Rubio no ha querido pronunciarse en cuanto a las demandas de sus ex, incluso, huyó de la prensa, cuando se le cuestionó sobre la actualización de este tema.

“¿Cómo va el proceso de la demanda de tu ex?”, cuestionó la reportera de Sale el sol. A lo que Paulina, rápidamente evadiendo las cámaras, respondió: “Los quiero mucho, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana”.

Sin más, Rubio procedió a subirse a su camioneta, de modo que dejó claro que se niega a hablar de las polémicas demandas de sus ex.