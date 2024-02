Denuncian a Paulina por gordofobia y lesbofobia

[ssba]

La cantante Paulina Rubio se encuentra en medio de la polémica luego de que en redes sociales fuera denunciada por presunta gordofobia tras un supuesto incidente que protagonizó en un vuelo a Miami, Estados Unidos.

La exTimbiriche, de 52 años, ha sido señalada por una usuaria de TikTok de nombre Norma, quien aseguró que la mexicana ocupó su asiento por error y, al pedirle que se cambiara, reaccionó de manera agresiva criticando su apariencia física.

“Ella estaba enojada y me dijo que como yo estaba muy grande necesitaba más espacio y que me sentara en el asiento del pasillo”, relató Norma en la red social antes mencionada.

Según la internauta, la situación empeoró cuando ella y su pareja se dirigían al baño, pues Rubio aparentemente les habría impedido el paso, haciendo comentarios inapropiados sobre sus hábitos alimenticios.

“Primero disculpándose y después siguió diciéndome que no me debería haber tomado la coca que me dio la aerolínea y que no debí haber comido las galletas (…) que a lo mejor ella había venido de Dios para decirme lo que no me dice mi mamá y mi pareja”, añadió.

PAULINA NO SE HA PRONUNCIADO

Finalmente, la tiktokera acusó a Paulina de discriminación por su orientación sexual, pues supuestamente la calificó a ella y a su pareja como “un par de weird lesbians (lesbianas raras)”.

A pesar de que Norma aseguró que compartió el video con la intención de generar conciencia sobre la gordofobia y la discriminación, algunos seguidores de la cantante han cuestionado la veracidad del relato y han solicitado pruebas que lo respalden.

Hasta el momento, Paulina Rubio no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.