Pati Chapoy reaccionó al deseo de Alex Lora de morir en un escenario «Que sea en ‘Ventaneando'»

Pati Chapoy es una de las conductoras más renombradas de espectáculo a nivel nacional, pero en esta ocasión, la presentadora no escapó de la polémica personal, tras asegurar en la más reciente edición de Ventaneando desear que Alex Lora falleciera ante las cámaras del famoso vespertino de TV Azteca.

Todo sucedió durante la presentación de la entrevista al cantante de El Tri, pues Pati apuntó que -entre las declaraciones dadas por el intérprete de éxitos Las piedras rodantes, Triste Canción o Pobre soñador-estuvieron algunos detalles sobre lo que espera de su fallecimiento.

“Vamos con Alex Lora que dice enfático: ‘No me retiro y quiero morir en el escenario’, espero que (sea) frente a las cámaras de Ventaneando”, dijo Chapoy ante la risa de los otros conductores.

Aunque el comentario no pasó a mayores, el breve desliz de la conductora quedó registrado en televisión nacional, pero se vislumbró que las intenciones del comentario fueron más en un tono bromista y de cariño hacia el famoso.

Qué dijo Alex Lora respecto a su posible retiro

Fue durante un encuentro de medios, transmitido por Ventaneando, donde el intérprete de rock mencionó que aún no estaba listo para dar como concluida su carrera profesional.

“Mientras pueda seguir para adelante, no hay que aflojar. Mientras no esté descompuesto, ¿para qué lo arreglamos? A mí me gustaría morirme en el escenario y la Rosa mentándome la madr*”, expresó.

Respecto a los preparativos que tiene, en caso de perecer, Lora mencionó que ya tiene todo bajo control.

“Yo ahora sí que tengo en orden desde hace mucho, como somos una familia pequeña, pues parece que todo está arreglado, aunque en esta vida uno nunca sabe lo que vaya a pasar. En cualquier momento todo puede valer queso, pero mientras nos dure la vida hay que intentar disfrutarla al máximo”, apuntó.

La controversia de Pati Chapoy por hospitalización de Pedro Sola

A inicios de junio Pedro Sola, uno de los conductores más queridos y controversiales del programa Ventaneando fue hospitalizado y Pati Chapoy estuvo a cargo de compartir públicamente la noticia desde sus redes sociales.

“Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto…”, escribió la presentadora estrella de TV Azteca en su cuenta de Twitter.

En primera instancia, Chapoy no dio más detalles respecto a los motivos que habrían llevado a Pedrito al hospital, la conductora compartió una fotografía del estado actual de su compañero.

En la imagen se podía observar a Pedro Sola recostado y dormido en una camilla, asimismo, se le veía cubierto de sábanas, con cubrebocas y un gran parche en el ojo.

Aunque Pati Chapoy mostró su preocupación ante la salud de su amigo, usuarios de redes sociales no la perdonaron por mostrar a Pedro Sola en malas condiciones.

Algunos internautas apuntaron que la conductora no tuvo empatía con la situación en la que su amigo se encuentra actualmente y añadieron que mostrar la fotografía que posteó en Twitter fue de muy mal gusto.

“El valor de la primicia, nunca nadie se atrevió a tanto”. “La foto está de más, Pati”. “Caes mal, hija, ni por tratarse de la salud de tu compañero de trabajo respetas”. “Amistad es amigo”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.