Mujer demanda a la marca de fajas de Kim Kardashian por daños en la piel

Kim Kardashian, fundadora y cabeza visible de la marca de ropa y complementos SKIMS , fue demandada por una mujer llamada Noelle Smith , quien asegura haber sufrido graves daños en su piel tras usar las famosas tiras adhesivas de la marca hechas para realzar los pechos y otras partes de la anatomía femenina.

La demandante señala en su escrito que ha tenido que afrontar elevados costes médicos a raíz de las lesiones que padece, derivadas al parecer de los tirones que tuvo que soportar para poder eliminar tales cintas de su epidermis. ‘Las compañías responsables y sensatas deberían diseñar tiras adhesivas que no arranquen la piel de sus clientas’, sostiene Smith en el escrito al que ha tenido acceso el portal de noticias The Blast. Solo unas horas después de que saltara la noticia de la demanda, un representante de Kim Kardashian salió en defensa de la ex esposa de Kanye West, sugiriendo que Smith habría adquirido una imitación, a un precio significativamente inferior, de los citados artículos de SKIMS. Esta copia no cumpliría ni mucho menos con los estándares de calidad y seguridad que la celebridad impone a todas sus creaciones.

‘Tras realizar una investigación exhaustiva de esta queja, hemos descubierto que la clienta compró lo que a todas luces es una tira falsa de Amazon, empresa que no es una comercializadora oficial de los productos de SKIMS. Hemos detectado la fabricación de artículos de imitación y por eso advertimos a todos nuestros clientes que solo compren productos de SKIMS a través de nuestro servicio de venta directa o de nuestros socios oficiales, a fin de recibir productos auténticos que cumplan con nuestros estándares de calidad’, dice la nota compartida por el medio TMZ.