Kourtney se vuelve a lanzar contra su hermana ‘Kim Kardashian es ególatra y egoísta’

Los adelantos del reality The Kardashian no exageraban cuando prometían que la nueva temporada llegaría cargada de drama entre los miembros del famoso clan. Kourtney ha tachado a su hermana Kim de “bruja” y “narcisista” en una fuerte discusión que se ha emitido en uno de los episodios.

Este último encontronazo entre las hermanas se ha producido durante una conversación acerca de la colaboración que Kim realizó con Dolce & Gabbana, solo seis meses después de que la casa de moda diseñara el vestido de novia de Kourtney, que considera que le robó la temática de su boda.

Parecía que aquel tema había quedado zanjado cuando las dos mantuvieron una conversación sincera y calmada hace unos meses, pero salta a la vista que no era así porque volvió a salir a la luz mientras grababan el programa.

La tensión llegó a su punto máximo cuando Kim le dijo: “No es tan original. Todo el mundo hace lo de los 90, no es un concepto nuevo”. Kourtney estalló en aquel momento, al ver criticada su visión artística, y le respondió: “Estás hablando de los detalles de mi*** porque es lo único en lo que puede pensar tu mente ególatra y egoísta. No soportas que otra persona sea el centro de atención. Viniste a mi boda. No podías ser feliz. Te quejaste desde que llegaste hasta que te fuiste. De eso se trata. Olvídate de que no podías ser feliz. No podías alegrarte por mí. No podías ser feliz porque yo era el centro de atención, y no tú”.

Kim insistió en que todo eso eran imaginaciones de Kourtney y que ella estaba inicialmente muy contenta de que hubiera vuelto a encontrar el amor con Travis Barker, pero no consiguió convencer a su hermana, que le dejó claro que ya no la necesita.