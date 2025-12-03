Muerte de Víctor Yturbe “el Pirulí»: Se cumplen 38 años del crimen y… ¿hay nuevas pistas?

El mundo de la música mexicana ha tenido grandes tragedias, una de ellas fue la muerte de Valentín Elizalde “el Gallo de oro”, que a 19 años de su fallecimiento, aún existen especulaciones alrededor del suceso.

Por otra parte, el asesinato de Víctor Yturbe, mejor conocido como “el Pirulí”, un reconocido cantante mexicano, sigue siendo uno de los crímenes más misteriosos y escalofriantes de la historia reciente de México. El ataque, ocurrido la medianoche del 29 de noviembre de 1987, conmocionó a la nación y dejó una sombra de incertidumbre sobre las verdaderas razones detrás de su muerte. ¿Hay nuevas pistas?

¿Cómo murió Víctor Yturbe, mejor conocido como “el Pirulí”?

En el apogeo de su carrera musical, Víctor Yturbe “el Pirulí”. vivió su última noche en un ambiente tranquilo, aparentemente alejado de cualquier amenaza. La versión oficial, difundida por las autoridades, señala que esa noche, Yturbe se encontraba en su casa de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, descansando tras un largo día de trabajo. Según las primeras investigaciones, el cantante escuchó el timbre de su puerta y, al pensar que era su hija, quien había salido sin llaves, se apresuró a abrir.

Lo que sucedió después fue completamente inesperado y aterrador. Tres hombres armados irrumpieron en la residencia de Yturbe, sin decir una palabra, y le dispararon a quemarropa, a una distancia de ocho metros, usando balas de calibre 9 mm. El cantante, quien estaba acompañado por su esposa e hijo, cayó inmediatamente tras recibir los disparos.

Su esposa fue la primera en llegar al lugar del crimen, al escuchar las detonaciones, y lo encontró desangrándose sobre un sillón en la sala de su casa. A pesar de los esfuerzos de un vecino por pedir ayuda, el cantante ya había fallecido antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El impacto de la noticia fue tan grande que no solo los medios nacionales se hicieron eco del suceso, sino también los internacionales, que cubrieron el trágico deceso de un ícono de la música popular mexicana. Sin embargo, lo que parecía ser un caso sencillo de esclarecer se complicó rápidamente.

¿Quiénes son los presuntos culpables de la muerte de Víctor Yturbe “el Pirulí”?

Las primeras investigaciones del crimen apuntaron a que el asesinato podría estar vinculado al narcotráfico, una hipótesis que se fortaleció por las relaciones y conexiones que se rumoreaban alrededor de la vida de él. A pesar de ser una figura pública y un artista respetado, en los círculos cercanos al cantante se hablaba de posibles nexos con personas de alto perfil en el mundo criminal, pero todo como especulación.

Las autoridades se centraron en tres principales líneas de investigación que, a pesar de ser examinadas minuciosamente, nunca lograron esclarecer el móvil del asesinato.

Una de las teorías más sostenidas durante la investigación fue que Yturbe había sostenido una relación sentimental con la esposa de un alto mando del narco. Se especuló que este hecho pudo haber provocado el ataque, ya que algunos consideraban que el crimen fue un acto de venganza. A pesar de que esta hipótesis estuvo en el centro de la investigación, no se encontró evidencia concluyente que pudiera probarla.

Otra de las pistas que se investigó con mayor detalle fue la posibilidad de que el cantante tuviera deudas con el crimen organizado. En particular, se mencionó que “el Pirulí” debía grandes cantidades de dinero debido a un negocio fallido relacionado con la compra de terrenos en Puerto Vallarta, Jalisco, lo que pudo haberle puesto en la mira de personas involucradas en actividades ilícitas. A lo largo de los años, esta teoría fue ganando fuerza entre algunos expertos y periodistas, pero nuevamente, las pruebas que confirmaran este vínculo fueron escasas.