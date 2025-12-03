Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Diciembre 2025: Lista de Letras que Cobran por Día

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de diciembre de 2025, para que nadie se quede sin recibir su depósito. Asignando letras por cada fecha, se organizó el pago a los beneficiarios de Educación Media Superior y Bachiller que recibirán el apoyo económico este mes.

Se trata del último depósito de la Beca Benito Juárez del año, por lo que en N+ te explicamos cómo saber si fuiste aceptado en la Beca Benito Juárez, además de cómo saber si tu tarjeta del Banco del Bienestar está activa.

Los 1,900 pesos que se depositen en la tarjeta del Banco del Bienestar corresponden al bimestre noviembre-diciembre.

¿Cuándo depositan la Beca Benito Juárez en diciembre de 2025?

De acuerdo con el Calendario de la Beca Benito Juárez de diciembre de 2025, que dio a conocer la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, el pago para estudiantes de educación media superior y bachiller inicia el jueves 4 de diciembre de 2025 y concluirá el próximo día 18 del mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, la dispersión del apoyo económico se hará en orden alfabético y de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada uno de los beneficiarios.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez diciembre 2025: Fechas depósito por letra

Además de la Beca Benito Juárez, también se prevé que haya dispersión de la Beca Rita Cetina durante casi todo el mes. Por lo que, para que no pierdas tiempo buscando cuándo te toca cobrar, te compartimos la lista de letras a las que depositan por día.

Es importante que esperes a que llegue el depósito de los 1,900 pesos a tu cuenta, dado que los pagos son escalonados.

Jueves 4 de diciembre 2025 – Letra A, B

– Letra A, B Viernes 5 de diciembre 2025 – Letra C

– Letra C Lunes 8 de diciembre 2025 – Letras D, E, F

– Letras D, E, F Martes 9 de diciembre 2025 – Letra G

– Letra G Miércoles 10 de diciembre 2025 – H, I , J , K, L

– H, I , J , K, L Jueves 11 de diciembre 2025 – Letra M

– Letra M Lunes 15 de diciembre 2025 – Letras N, Ñ, O, P, Q

– Letras N, Ñ, O, P, Q Martes 16 de diciembre 2025 – Letra R

– Letra R Miércoles 17 de diciembre 2025 – Letra S

– Letra S Jueves 18 de diciembre 2025 – Letras T, U , V, W, X, Y, Z

¿Qué hacer con tu tarjeta del Bienestar tras recibir la beca?

Ten en cuenta que el apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se entregan a los estudiantes tienen por objetivo que cuenten con los recursos para cubrir gastos para útiles escolares, transporte, alimentación o material didáctico. Y se otorga durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar.

Usar tu tarjeta para pagar servicios, sin necesidad de efectivo

Hacer compras en cualquier local que acepte terminal bancaria

Retirar tu beca en tiendas de autoservicio u otro banco por una comisión

Hacer la despensa en supermercado

Verificar el saldo y movimientos en la app del Banco del Bienestar

¿Cómo descargar la app del Banco del Bienestar en tu celular?