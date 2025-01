Maribel Guardia se alista para hablar de su nieto

A menos de 24 horas de que Imelda Garza Tuñón brindara una entrevista para hablar de su postura ante la denuncia que interpuso en su contra Maribel Guardia, con la finalidad de salvaguardar el bienestar de su nieto José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa, el esposo de la costarricense fue interrogado por varios reporteros.

Con una breve charla, Marco Chacón confirmó que su famosa mujer se reencontrará con los representantes de la prensa en breve, sobre todo porque debe seguir cumpliendo con sus compromisos laborales dentro de la obra Lagunilla Mi Barrio.

Sin profundizar más en el tema, Marco recalcó que será la única vez que la actriz y presentadora de televisión hable con ellos sobre el delicado asunto. “Voy corriendo, no quiero ser grosero, me detuve para decirles con todo cariño que así es como se va a tratar el tema, no va a haber otras declaraciones, más que esas, hasta el día viernes”.

ESTÁ TRANQUILA

Finalmente, ante la duda sobre cómo se encontraba la artista, de 65 años, por esta situación que vive con su nuera y madre de su nieto, Chacón únicamente dijo: “Está tranquila, ella quiere hacer lo mejor para el niño, y de eso se trata nada más”.

Actualmente, Maribel se encuentra como responsable del cuidado del menor, esto después de que la fiscalía de la CDMX resolviera que ella era la más apta para hacerlo durante los 10 días en que se realizarán las indagaciones correspondientes sobre su denuncia, por lo que será justamente este viernes cuando se termine este plazo, y se podrá saber quién continuará con esta responsabilidad.