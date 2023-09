Maribel Guardia defiende a Aracely Arámbula

Maribel Guardia externó su total respaldo a Aracely Arámbula luego de las declaraciones que la actriz realizó en contra de Luis Miguel, padre de sus dos hijos, acusándolo de no darle la manutención de sus hijos ni frecuentarlos.

La costarricense que en días pasados se reunió con “La Chule” y Victoria Ruffo, manifestó ante la prensa que siente empatía por su amiga y que incluso en esta situación el que más sale perdiendo es “El Sol de México”.

“Yo creo que todas las madres la entendemos, porque como mujer igual y te pueden pasar muchas cosas, o te pueden lastimar o te pueden poner el cuerno, digo, no es el caso de Aracely, pero puede suceder y te lastima mucho, pero cuando se meten con tus hijos te pones como una leona”, explicó la artista de 64 años.

Asimismo, Guardia puntualizó que el enojo de Arámbula no es por la nueva relación amorosa de Luismi, sino por actitud como padre.

“Ella defiende a sus hijos, los ama, mira como mujer no creo que le duela, como madre sí, porque como mujer es mucha mujer. Los hijos son de dos y hay que hacerse responsables de ellos, en todos los aspectos, porque en este caso a Aracely no le hace falta nada económico, es una mujer muy trabajadora, autosuficiente, una fregona de verdad, pero obviamente siento que más allá del dinero lo que hay detrás es el amor, la atención o el desamor”, recalcó.

Al respecto de las declaraciones de la periodista Myrka Dellanos en defensa del intérprete de “O tú o ninguna”, Maribel confesó: “me metes en un enredo porque Myrka la quiero mucho también, entonces ahí no voy a opinar, pero yo la verdad entiendo perfectamente a Aracely, la defiendo como madre, sé perfectamente lo que ella siente, no tiene nada que ver como mujer, ni que le importe que él ande con otras, él ha andado con mil, ¡qué le va a importar una más!, pero no, este es el tema de los hijos”.

Finalmente, la puertorriqueña alabó el trabajo de Aracely como madre y lamentó que Luis Miguel no viviera uno de los momentos más importantes como papá.

“El único que pierde es él porque perderse la infancia de los niños es la etapa más linda de un ser humano, la infancia es la nobleza, la dulzura, la ternura, perderse eso es perdérselo todo”, dijo ante los medios de comunicación.