Mariana Echeverría enciende las alarmas; comparte momentos angustiantes con su hijo: “Se empezó a ahogar”

Mariana Echeverría compartió los momentos de angustia que vivió con su hijo mayor. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ encendió las alarmas al revelar la terrible situación que enfrentó su bebé, la cual no pasó desapercibida en redes sociales. Cabe señalar que la exconductora de ‘Me caigo de risa’ ha sido muy abierta en el proceso de crianza de sus hijos, luego de que enfrentó diversos abortos espontáneos. En esta ocasión, la famosa expresó la importancia de saber de primeros auxilios. Te contamos todo lo que pasó.

¿Qué le pasó al hijo mayor de Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría, exhabitante de La casa de los famosos México, desató preocupación por su reciente publicación, en la cual muestra los terribles momentos que vivió al ver que su hijo se atragantó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana Echeverría publicó un video en el que se le ve en plena caracterización de su bebé mayor por el Día de Muertos. Sin embargo, los momentos de terror comenzaron cuando notó que el pequeño se atragantó con un pedazo de totopo. En las imágenes se ve que la conductora no tardó en auxiliarlo.

Por esta razón, Mariana escribió en su post: