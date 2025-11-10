“Devolvemos lo que les Pertenece”, Sheinbaum Da Constancias de Reducción de Créditos Infonavit

Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó junto con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, el Programa de Entrega de Escrituras y entregó las constancias de reducción de créditos Infonavit y Fovissste a familias con préstamos de vivienda impagables en Tepic, Nayarit.

Durante su discurso en el evento, la presidenta resaltó “Los gobiernos del pasado de corrupción y privilegios quitaban a las y los trabajadores; nosotros devolvemos lo que por derecho les pertenece. Somos gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Asimismo, la mandataria este día inaugurará la carretera desde Tepic hasta Puerto Vallarta, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y fortalecer el desarrollo turístico y económico de la región.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, la autopista, junto con el puente Amado Nervo, el aeropuerto internacional y los nuevos vuelos hacia Estados Unidos y Canadá, posiciona a Nayarit como un destino turístico de clase mundial. Estas obras impulsan la llegada de inversiones, la generación de empleo y el bienestar para las familias nayaritas.

Rechaza gobernador de Nayarit embestidas de grupos minoritarios contra Sheinbaum

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, acusó la creación de “personajes al calor de los medios y de las redes sociales”, al expresar su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos no solo acompañándola en su gobierno, sino que la respaldamos plenamente. En todo momento cuidamos de su persona y de su administración. Quienes agreden al gobierno que usted preside, agreden al contenido social”, afirmó.

El mandatario estatal señaló que no se puede permitir que “de manera cómoda, quienes tienen actitudes reprobables utilicen los medios de comunicación para agraviar a la presidenta de México, porque al hacerlo, también ofenden a su gobierno y a su recorrido por todo el país”.

Navarro Quintero añadió que en los últimos días se han registrado “embestidas de grupos minoritarios que se sienten afectados en sus intereses”, pero subrayó que su administración continuará mostrando respaldo a la presidenta.

“Nosotros, por el contrario, avalamos, respaldamos y seguiremos yendo al lado de usted hasta donde sea necesario. No vamos a dejarla sola”, enfatizó el gobernador nayarita.