Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, destrozada da el último adiós y pide que no “manchen” su nombre

El medio del entretenimiento en México sigue consternado por la muerte de Fede Dorcaz, joven cantante y colaborador del programa matutino Hoy, quien perdió la vida tras ser atacado mientras manejaba su camioneta por el Periférico en la Ciudad de México. Su asesinato ha provocado una gran indignación y dejó muchas incógnitas, por lo que han surgido rumores y especulaciones en redes sociales. Ante esto, Mariana Ávila, pareja del fallecido, arremete contra los creadores de estas noticias . ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué ocurrió con Fede Dorcaz, colaborador del programa Hoy?

El 9 de octubre, Fede Dorcaz fue asesinado en la Ciudad de México. Él iba a formar parte de la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy, donde participaría junto a su pareja, Mariana Ávila.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, Dorcaz estaba dentro de una camioneta cuando fue atacado a balazos por un individuo que luego escapó sin llevarse ninguna de sus pertenencias, lo que llevó a pensar que pudo haber sido un ataque intencional.

Mariana Ávila, por su parte, rechazó que Dorcaz estuviera involucrado en actos delictivos y también negó las versiones que lo relacionaban con otra mujer al momento del asesinato.

¿Qué dijo Mariana Ávila en el funeral de su pareja, Fede Dorcaz?

En un reciente encuentro con la prensa, durante el funeral de Fede Dorcaz, Mariana Ávila habló de los rumores que colocaban a su pareja en “malos pasos” tras su asesinato en calles de México.

Visiblemente afectada, Ávila mencionó que Fede era reconocido por su luz, por su carisma, simpatía y se notó molesta por el hecho de que estén inventando cosas en torno a él, que posiblemente pueden manchar su nombre:

Ser reconocido por su esfuerzo, no por cosas malas, porque él jamás en la vida, nunca, nunca, quiero dejarles muy en claro porque hay mucha gente inventando cosas. (…) Que Fede jamás en la vida, ni siquiera por un minuto de su existencia se planteó meterse en malos pasos. (…) Él decía ‘prefiero morirme de hambre antes de que mi imagen sea manchada’. Mariana Ávila

La molestia de Ávila ha continuado en días recientes, y es que dichos rumores además de ensuciar el nombre de Fede, pueden entorpecer las investigaciones.

¿Familia de Fede Dorcaz aceptará dinero de la recaudación de fondos que hizo la gente?

A través de la plataforma GoFundMe, se ha iniciado una campaña para reunir fondos con el propósito de poder costear el traslado del cuerpo de Fede Dorcaz a Argentina, su país de origen. La colecta fue publicada el día lunes 13 de octubre, al parecer por alguien cercano al círculo íntimo del artista.

En la descripción de la campaña se menciona que sus padres, Walter y Eugenia, así como su pareja y amistades, están profundamente consternados por lo sucedido.

Ante esto, Mariana Ávila habló sobre si aceptarán el dinero que se está recaudando en esta plataforma. Estas fueron sus palabras:

Lo único que puedo decir sobre eso, es que ese dinero, solamente, se los digo aquí, la familia de Fede son unas personas que son buenas personas, que tanto él como su familia nunca se dejaban ayudar. Ellos jamás en la vida hubiesen permitido que alguien les diera dinero, que los ayudaran. Lo están haciendo porque es la única manera de poder repatriar su cuerpo a Argentina. Mariana Ávila, pareja de Fede Dorcaz

Por tanto, deja entrever que sí aceptarán el dinero, pero desconoce cuál de las tres cuentas que aparecen en la página de GoFundMe es la que está siendo utilizada por los familiares.