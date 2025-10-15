Una investigación de CNN en 2019 documentó cómo las armas sin licencia pueden causar estragos violentos e impulsar una tasa significativa de delincuencia a nivel nacional.

Los críticos afirman que los efectos en la ATF reflejan los costos más amplios del enfoque incesante de Trump en la inmigración y su esfuerzo por reducir el personal de la agencia.

Esta tendencia se refleja en una disminución en las derivaciones de casos penales al Departamento de Justicia desde otras agencias, incluyendo una disminución del 8,6 % en los casos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) hasta julio en comparación con el año anterior, según los registros obtenidos por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC).

La ATF ha experimentado una disminución del 2 %, de acuerdo con estos datos.

Sin embargo, la disminución en los casos de drogas y armas probablemente sea más pronunciada de lo que muestran las estadísticas, según funcionarios actuales y anteriores de la agencia.

Las estadísticas no indican qué tipo de cargo penal ha presentado cada agencia ante el Departamento de Justicia, lo que significa que las derivaciones de arrestos realizados por agentes de la ATF que realizan redadas de inmigración o patrullas municipales, en lugar de casos de armas, podrían incluirse en los datos, indicó TRAC.

En el FBI, el 23 % de los agentes han sido asignados a trabajar en inmigración, según estadísticas compartidas con CNN por la oficina del senador de Virginia, Mark Warner, incluyendo aproximadamente el 45 % del personal en las 25 oficinas de campo más grandes.

De igual manera, aproximadamente tres cuartas partes de los agentes de la DEA, un tercio de los alguaciles adjuntos de EE.UU. y casi todos los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional han sido asignados a trabajar en inmigración, recogen documentos del ICE que detallan las asignaciones hasta finales de agosto, obtenidos inicialmente por el Instituto Cato.

Trump ganó la reelección gracias a una campaña que prometió deportaciones masivas y medidas enérgicas contra la delincuencia.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que sus esfuerzos con agentes federales han resultado en la captura de pandilleros y en un renovado enfoque en la aplicación de la ley.

“A pesar de las noticias falsas, la Administración está responsabilizando a todos los criminales, ya sean inmigrantes ilegales o ciudadanos estadounidenses”, dijo a CNN la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

El Departamento de Justicia, en una declaración, también cuestionó que el impulso a la inmigración estuviera afectando otras medidas de control penal.

“Nuestra misión es procesar a los criminales, sacar las armas ilegales de nuestras calles y proteger a todos los estadounidenses de los delitos violentos, lo que se puede hacer al mismo tiempo que ayudamos a nuestros socios con los esfuerzos de control de inmigración”, indicó un portavoz del Departamento de Justicia en un comunicado.

La nota del Departamento de Justicia también indicó que los agentes de la ATF han imputado a más de 4.000 sospechosos desde enero y han incautado más de 22.000 armas. No está claro cómo se comparan estas cifras con las del año anterior.

Sin embargo, un ex alto funcionario de la ATF dijo que la gran mayoría de los sospechosos arrestados por la agencia este año provenían de casos de inmigración, no de investigaciones de armas.

“Es lo que no están haciendo”, manifestó Scott Shuchart, exdirector adjunto de asuntos regulatorios y políticas del ICE. “Están perjudicando al país al debilitar la aplicación de la ley federal… Van a matar a estadounidenses para poder deportar a extranjeros”.

Dentro de la agitación de una agencia

La ATF ha sido una de las agencias más afectadas por el desvío de agentes federales por parte de la Casa Blanca.

Los aproximadamente 5.000 empleados de la agencia incluyen alrededor de 600 investigadores, que realizan miles de inspecciones anualmente a vendedores de armas y titulares de licencias federales de explosivos, y alrededor de 2.500 agentes especiales, que investigan incendios provocados, atentados con bombas, el uso y tráfico ilegal de armas de fuego o explosivos e incidentes de terrorismo, entre otros delitos.

El trabajo en ambas secciones se ha desacelerado drásticamente, afirmaron empleados actuales y anteriores de ATF que hablaron con CNN, y los agentes fueron trasladados para ayudar con la aplicación de la ley de inmigración y la prevención del delito en Washington y otros lugares.

“El número de investigaciones criminales ha tocado fondo”, dijo un ex alto ejecutivo de la ATF, quien pidió no ser identificado. “Los agentes de la ATF, en esencia, no están abriendo casos únicamente basados ​​en el tráfico nacional de armas de fuego”.

Si bien los funcionarios de la ATF esperan que esos agentes regresen a su trabajo normal en algún momento, la agencia también enfrenta un recorte de más de US$ 400 millones en el presupuesto propuesto por la administración Trump para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre, aproximadamente una cuarta parte de sus fondos totales.

Exfuncionarios de la ATF dijeron que la oficina ya ha perdido más de 100 inspectores y supervisores por desgaste y reducciones de personal este año.

Las decisiones políticas de la Administración Trump también han afectado profundamente a la agencia, particularmente en lo que respecta a las regulaciones de armas.

A principios de abril, la ATF derogó la “Política de Tolerancia Cero” de la administración Biden, que permitía a los inspectores recomendar la revocación acelerada de licencias de armas de fuego por ciertas infracciones graves. Esta política de Biden provocó un aumento de las revocaciones, hasta 195 en 2024.

La secretaria de Justicia Pam Bondi manifestó que la norma había “atacado injustamente a los propietarios de armas que respetaban la ley”.

La ATF, que anteriormente hizo públicos los datos y avisos de revocaciones, no ha publicado sus cifras desde que Trump asumió el cargo.

Pero como resultado del cambio de política, los inspectores que aún están en funciones están retirando muchas menos licencias a los vendedores de armas que infringen la ley, según informaron los agentes. Ahora, independientemente de la gravedad de la infracción, cualquier revocación de licencia debe ser aprobada por un grupo de altos directivos, según muestran correos electrónicos internos de la ATF obtenidos por CNN.

“Desde enero, nuestra autoridad y nuestras posibilidades han cambiado drásticamente”, declaró un investigador de la ATF, quien pidió no ser identificado por hablar sin autorización. “En cuanto asumió la nueva administración, recibimos instrucciones de la dirección para detener por completo todas las revocaciones de licencias federales de armas de fuego”.

El investigador añadió: “No podemos revocarle la licencia a nadie; como mucho, podemos emitir una carta de advertencia o convocar una conferencia de advertencia. Incluso eso es solo un tirón de orejas. No es nada que los saque del negocio”.