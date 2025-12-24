Luis Potro Caballero se enteró de que Fernanda de la Mora, supuestamente, ¡le fue infiel con Salvador Zerboni!

El rumor de una infidelidad en Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero, que circuló en redes sociales, hizo que ambos, a través de un comunicado la semana pasada, dieran a conocer la decisión de separarse. Nos dimos a la tarea de investigar y contactamos a una persona allegada a ella que nos dio detalles de la ruptura.

¿Cómo surgió el rumor de infidelidad entre Fernanda de la Mora y Salvador Zerboni en Reto 4 elementos?

“La separación es una mezcla de situaciones acumuladas. Cuando en 2023 Fernanda de la Mora estuvo en el reality Reto 4 elementos, coincidió con el actor Salvador Zerboni, quien no la toleraba y buscó sacarla de la competencia, pero ella estaba obsesionada con él. Zerboni era hasta patán con ella, pero Fernanda no quitaba el dedo del renglón y tuvieron sus quereres”.

“Ese mismo año estuvieron de nueva cuenta juntos en el reality Los 50 de Telemundo y en un momento de ira, Zerboni confesó a varios integrantes de ese grupo que habían tenido sus amoríos y que Fernanda supuestamente se había embarazado de él. No se supo qué pasó con el producto, si se perdió de forma natural. Nadie más tocó el tema”.

“Fernanda mantenía encuentros en Los 50 con Zerboni, y le decía a ‘Potro’ que le caía mal, que lo odiaba. ‘Potro’ y ella se unieron para sacarlo del reality. Ella lo hizo para que él no se enterara de que tuvo que ver con Zerboni y, sobre todo, que estuvo embarazada de él”.

“Ella ya andaba con ‘Potro’ y aceptó que anduvo con los 2 al mismo tiempo. Como Fer ya estaba enamorada de ‘Potro’, tiempo después se embarazaron. Todo marchaba de maravilla. Fue hace menos de 1 año que ‘Potro’ se enteró por boca de un chismoso del embarazo de ella y le reclamó: ‘¿No que lo odiabas?’. Ella tuvo que admitirlo, pero le dijo que fue un desliz. Así iniciaron los problemas en el matrimonio, pero eso no fue todo, saltaron cosas oscuras de ella”.

“El ‘Potro’ se enteró de que no solo había sido Salvador, sino que ella traía una larga lista de amores. Lo que más le dolió fue: “Cuando supo que Fernanda se había ‘zumbado’ a muchos de sus amigos de Aca shore, entre otros a Christian Estrada y Fernando Lozada. El ‘Potro’ entró en cólera y de ahí la relación se vio sumamente fracturada. La confianza se quebrantó, ya que él es narcisista y machista. Esto le pegó duro”.