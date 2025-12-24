La Secretaría de Salud dio a conocer hoy, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT); aquí te decimos quiénes fuman y toman más, en México.
En la conferencia mañanera de este martes, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, detalló que la ENCODAT 2025 identifica y analiza patrones de consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y determinantes sociales.
- Datos de ENCODAT 2025: Población objetivo: 19,200 personas de 12 a 65 años de edad, divididas en dos grupos clave:
- Adolescentes entre 12 y 17 años de edad.
- Adultos entre 18 y 65 años de edad.
- Los resultados que de la ENCODAT 2025 que presentó la Secretaría de Salud son en comparativa con 2016.
- De acuerdo con la ENCODAT, el cannabis es la principal droga ilegal que se consume en México, mientras que el consumo de alcohol se redujo en adolescentes.
- En salud mental, la Encuesta reporta que la población de 12 a 17 años concentra la mayor vulnerabilidad.
- Los resultados de la ENCODAT permitirán el diseño de políticas pública preventivas.
Drogas ilegales
- Consumo experimental en adultos aumentó del 10.6%, en 2016, al 14.6%, en 2025.
- Consumo experimental en adolescentes disminuyó del 6.2%, en 2016, al 4.1% en 2025.
- El consumo de cannabis aumentó en adultos del 9.3% al 13.3% y bajó del 5.3% al 3.7% en adolescentes.
- El de los alucinógenos aumentó del 0.8% al 1.5%, en adultos, y también subió em adolescentes del 0.3% al 0.4%.
- El consumo de estimulantes de tipo antifetamínico subió del 0.9% al 1.6%, en adultos, y bajó del 0.6% al 0.5%, en adolescentes.
- El uso indebido de medicamentos aumentó del 1.3%, en 2016, al 2.5%, en 2025.
- El consumo de opioides aumentó del 0.1%, en 2016, al 1.4%, en 2025.
- El uso de fentanilo reportó una prevalencia muy baja de consumo no médico del 0.2% y 0.1%, en 2025.
Consumo de alcohol
- El consumo de alcohol aumentó de 71%, en 2016, a 73.7%, en 2025.
- El porcentaje de mujeres que han consumido alcohol aumentó del 62.6% al 69.3%, de 2016 a 2025.
- En contraste, disminuyó el consumo nacional en adolescentes del 49.1%, en 2016, al 46.1%, en 2025.
- Consumo en adolescentes bajó en 2025 del 28% al 17.8%.
- El consumo mensual excesivo bajó en adolescentes del 8.3% al 2.6%.
Consumo de tabaco y nicotina
- El consumo de tabaco fumado bajó del 17.6% al 15.1%, en 2025.
- En hombres, el consumo del tabaco bajó del 27.1% al 22.8%.
- Y en mujeres, bajó del 8.7% al 8%.
- El consumo de cigarros electrónicos subió del 1.1% al 2.6%.
Salud mental
La población adolescente mostró mayores niveles que la población adulta en cuatro tipos:
- Malestar psicológico.
- Comportamiento suicida.
- Violencia.
- Participación en apuestas y uso de videojuegos.
Malestar psicológico
- Con prevalencia del 8.1%, entre los 12 y los 65 años de edad.
- Adolescentes de entre 12 y 17 años: Mujeres, 13.2%. Hombres, 6.9%.
- Adultos de entre 18 y 65 años: Mujeres, 10.2%. Hombres, 5.1%.
Violencia en los últimos 12 meses
El 12.3% de la población de 12 a 65 años de edad reportó haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea: física, emocional o sexual, en el último año.
- Adolescentes: 18.1%.
- Mujeres: 18.8%.
- Hombres: 17.4%.
- Adultos: 11.4%.
- Mujeres: 13.1%.
- Hombres: 9.5%.
Apuestas en los 12 últimos meses
- Los juegos de azar son más comunes entre los adolescentes, que en los adultos, con una participación del 6.9%, frente al 3.9%, respectivamente.
- Hombres: 6%.
- Mujeres: 2.7%.