Encuesta de Consumo de Droga, Alcohol y Tabaco ENCODAT 2025: Quiénes Fuman y Toman Más en México

La Secretaría de Salud dio a conocer hoy, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT); aquí te decimos quiénes fuman y toman más, en México.

En la conferencia mañanera de este martes, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, detalló que la ENCODAT 2025 identifica y analiza patrones de consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y determinantes sociales.

Población objetivo: 19,200 personas de 12 a 65 años de edad, divididas en dos grupos clave: Adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

Adultos entre 18 y 65 años de edad.

Los resultados que de la ENCODAT 2025 que presentó la Secretaría de Salud son en comparativa con 2016.

De acuerdo con la ENCODAT, el cannabis es la principal droga ilegal que se consume en México, mientras que el consumo de alcohol se redujo en adolescentes.

En salud mental, la Encuesta reporta que la población de 12 a 17 años concentra la mayor vulnerabilidad.

Los resultados de la ENCODAT permitirán el diseño de políticas pública preventivas.

Drogas ilegales

Consumo experimental en adultos aumentó del 10.6%, en 2016, al 14.6%, en 2025.

Consumo experimental en adolescentes disminuyó del 6.2%, en 2016, al 4.1% en 2025.

El consumo de cannabis aumentó en adultos del 9.3% al 13.3% y bajó del 5.3% al 3.7% en adolescentes.

aumentó en adultos del 9.3% al 13.3% y bajó del 5.3% al 3.7% en adolescentes. El de los alucinógenos aumentó del 0.8% al 1.5%, en adultos, y también subió em adolescentes del 0.3% al 0.4%.

aumentó del 0.8% al 1.5%, en adultos, y también subió em adolescentes del 0.3% al 0.4%. El consumo de estimulantes de tipo antifetamínico subió del 0.9% al 1.6%, en adultos, y bajó del 0.6% al 0.5%, en adolescentes.

subió del 0.9% al 1.6%, en adultos, y bajó del 0.6% al 0.5%, en adolescentes. El uso indebido de medicamentos aumentó del 1.3%, en 2016, al 2.5%, en 2025.

aumentó del 1.3%, en 2016, al 2.5%, en 2025. El consumo de opioides aumentó del 0.1%, en 2016, al 1.4%, en 2025.

aumentó del 0.1%, en 2016, al 1.4%, en 2025. El uso de fentanilo reportó una prevalencia muy baja de consumo no médico del 0.2% y 0.1%, en 2025.

Consumo de alcohol

El consumo de alcohol aumentó de 71%, en 2016, a 73.7%, en 2025.

El porcentaje de mujeres que han consumido alcohol aumentó del 62.6% al 69.3%, de 2016 a 2025.

En contraste, disminuyó el consumo nacional en adolescentes del 49.1%, en 2016, al 46.1%, en 2025.

Consumo en adolescentes bajó en 2025 del 28% al 17.8%.

El consumo mensual excesivo bajó en adolescentes del 8.3% al 2.6%.

Consumo de tabaco y nicotina

El consumo de tabaco fumado bajó del 17.6% al 15.1%, en 2025.

En hombres, el consumo del tabaco bajó del 27.1% al 22.8%.

Y en mujeres, bajó del 8.7% al 8%.

El consumo de cigarros electrónicos subió del 1.1% al 2.6%.

Salud mental

La población adolescente mostró mayores niveles que la población adulta en cuatro tipos:

Malestar psicológico.

Comportamiento suicida.

Violencia.

Participación en apuestas y uso de videojuegos.

Malestar psicológico

Con prevalencia del 8.1%, entre los 12 y los 65 años de edad.

Adolescentes de entre 12 y 17 años: Mujeres, 13.2%. Hombres, 6.9%.

Adultos de entre 18 y 65 años: Mujeres, 10.2%. Hombres, 5.1%.

Violencia en los últimos 12 meses

El 12.3% de la población de 12 a 65 años de edad reportó haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea: física, emocional o sexual, en el último año.

Adolescentes: 18.1%.

Mujeres: 18.8%.

Hombres: 17.4%.

Adultos: 11.4%.

Mujeres: 13.1%.

Hombres: 9.5%.

Apuestas en los 12 últimos meses