Así debes escribir en el teclado para evitar daños en los tendones, según la ciencia

Escribir en el teclado durante horas esconde un peligro para los tendones que a menudo pasa desapercibido. La forma en que posicionas tus manos define si terminas el año con bienestar o con una lesión crónica.

La ciencia confirma que ignorar la postura correcta acelera el síndrome del túnel carpiano en oficinistas. Este problema consiste en una presión excesiva sobre el nervio mediano, lo que provoca dolor, entumecimiento y hormigueo en la zona.

¿Cómo escribir en el teclado para evitar lesiones en los tendones?

Para proteger tus nervios, el secreto está en el teclado: no debe permanecer totalmente plano. Una inclinación negativa, donde la parte frontal está más elevada que la trasera, es la opción mejor adaptada para relajar tus músculos de inmediato.

Lograr una postura neutra es la prioridad para evitar el malestar. Debes mantener la línea desde la mano hasta el antebrazo totalmente recta, sin que la muñeca se doble hacia arriba en ningún momento.

Te dejamos más datos que te ayudarán a evitar daños en los tendones, según el Manual Merck y la revista Ergonomics:

Inclinación negativa: Ajustas el teclado con una pendiente descendente hacia atrás . Esto reduce drásticamente la tensión muscular y permite que tus dedos trabajen con mucha mayor naturalidad.

. Esto reduce drásticamente la tensión muscular y permite que tus dedos trabajen con mucha mayor naturalidad. Alineación recta: Tu mano debe flotar ligeramente por debajo del nivel del antebrazo. La muñeca nunca debe estar más alta que el resto del brazo para evitar compresiones nerviosas peligrosas.

La muñeca nunca debe estar más alta que el resto del brazo para evitar compresiones nerviosas peligrosas. Altura baja: Posicionas el equipo debajo del nivel del codo. Esto evita la extensión forzada y facilita el flujo constante de sangre hacia tus extremidades mientras redactas tus proyectos.

mientras redactas tus proyectos. Usa reposamuñecas de gel para mantener esa línea recta vital, pero evita apoyar las manos mientras tecleas. Estos accesorios impiden que la muñeca caiga en ángulos que comprimen tus nervios mientras escribes.

Los expertos sugieren distribuir el trabajo entre todos los dedos. Alternar las manos al usar el ratón o cambiar el agarre de tu celular evita sobrecargar los tejidos por movimientos repetitivos diarios.