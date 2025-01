Los Derbez, víctimas de incendios en California

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se unieron a la lista de famosos que han sido desalojados de su casa en Encino, California, tras los devastadores incendios forestales que han azotado Los Ángeles, dejando una estela de destrucción.

“Sí, ha sido una pesadilla y estamos bien. No me puedo ni imaginar por lo que está pasando toda la gente que lo perdió todo.

Ver la ciudad de Pacific Palisades, que en su momento fue nuestro hogar, cuando nosotros llegamos aquí hace 10 años, desaparecer por completo del mapa”, expresó Rosaldo.

“Ver la casa que fue nuestra casa, la casa donde nació Aitana, donde están todos los recuerdos de sus primeros dos años de vida… en cenizas. Por supuesto que es una situación espantosa, terrible. Y después ver el fuego acercarse cada vez más hacia nosotros, pues imagínate”.

Sobre el momento en que recibieron la orden de evacuación, Alessandra contó: “Es espantoso porque además fue muy rápido.

Sí, estábamos y seguimos estando en una zona de riesgo y en alerta. Nuestra zona sigue estando en amarillo ahorita todavía”.

“Empezaron a llegar las alertas al celular y cuando veníamos en el freeway de regreso y de repente empezamos a ver las llamas, las montañas encendidas ya prácticamente en nuestra área. Y entonces fue cuando entramos en pánico. Empezamos a empacar. Obviamente primero, pues lo más importante, los documentos, los pasaportes, las computadoras, los electrónicos más importantes”, añadió.

Poco tiempo después, la familia Derbez vivió la angustia de abandonar su hogar.

“Pasaron unas horas en las que parecía que todo volvía a estar un poquito más tranquilo y, de repente, antes de las seis de la mañana, empezaron las patrullas a tocarnos la puerta de la casa, a evacuarnos en ese momento”.

De la misma manera, Alessandra confirmó que tanto Eugenio, como su socio Benjamin, sufrieron la pérdida de su compañía “3Pas Studios”.

“Sus oficinas, sí, las oficinas de 3Pas, la empresa de Eugenio y de Ben Odell, que iniciaron hace más de 10 años. Estaban en Pacific Palisades y sí, se quemaron por completo”.

Finalmente, la artista de 53 años subrayó:

“Y ahorita mencionabas algo superimportante, la cantidad de mexicanos, de paisanos, de latinos que se quedan sin trabajo.

No solamente sin casa, sin trabajo, muchísimos de ellos, había miles, miles de mexicanos y de latinos trabajando en esa área de Pacific Palisades que hoy están sin trabajo.

Desde acá obviamente estamos apoyando lo que podemos.