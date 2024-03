Livia Brito y su exnovio pierden millonaria demanda contra paparazzi

[ssba]

Livia Brito y su ex Mariano Martínez perdieron la demanda contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, con quien en julio del 2020 comenzaron una batalla legal, luego de que el paparazzi los captó en la playa durante la pandemia y la

actriz y su entonces pareja presuntamente lo golpearan y le destruyeran su cámara.

De acuerdo con el periodista Carlos Uriel, la protagonista de Minas de pasión y su expareja habrían perdido la demanda y ahora tienen que pagar una fuerte cantidad al amante de la lente.

“Me informan que Livia Brito y su exnovio Mariano Martínez perdieron la demanda que interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda, por lo que tendrán que pagarle una compensación económica de más de 1 millón 200 mil pesos”, escribió Uriel en su cuenta de X.

Por su parte, la revista TVyNovelas reveló que, tras comunicarse con Zepeda para corroborar esta información, el periodista aseguró que aún falta la sentencia definitiva para dar por concluido el caso, debido a que Brito y su ex se ampararon.

Como se recordará, Ernesto denunció legalmente que fue agredido físicamente y verbalmente por la expareja cuando se dieron cuenta que estaban siendo fotografiados en una playa de Cancún, mientras vacacionaban.

“Llegó (Livia) inmediatamente a gritarme… ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”, declaró el fotógrafo en su momento sobre el caso.

Hasta el momento, Livia Brito ha preferido no pronunciarse al respecto sobre el polémico caso que la ha mantenido bajo la mira pública desde hace varios años.