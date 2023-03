Lady Gaga ayudó a fotógrafo que se cayó en la alfombra roja de los Oscar 2023

La actriz y cantante Lady Gaga protagonizó un momento que la convirtió en tendencia en redes sociales. Y es que la intérprete de Poker Face corrió para auxiliar a un fotógrafo que sufrió una caída en la alfombra de los Oscar 2023.

Tras llegar a la gala, Lady Gaga impactó a fans y a la prensa con un vestido negro Versace, en cual portó en el marco de su nominación a Mejor canción por su tema Hold My Hand, escrita para el filme Top Gun: Maverik.

No obstante, pese a que la artista neoyorkina no se llevó la estatuilla en esta ocasión, destacó por otra acción durante la ceremonia: el gesto que la compositora tuvo con un paparazzi, quien, tras correr hacia atrás en busca de una fotografía de la protagonista de A star is born, terminó golpeándose en el piso.

Al percatarse de esto, Lady Gaga se dio la vuelta y corrió para auxiliar al fotógrafo a levantarse, quien estuvo por el suelo por pocos segundos. Cuando la cantante se acercó, el paparazzi ya se había levantado sin sufrir daños aparentes y le agradeció el gesto.