Kike Mayagoitia perdona traición de Adrián Marcelo y habla de su sexualidad

Recientemente Kike Mayagoitia realizó unas declaraciones que causaron un gran revuelo. Señalaba la traición que sufrió por parte de Adrián Marcelo, cuando ambos conducían el programa SNSerio.

Expuso que el exparticipante de La casa de los famosos México quiso quedarse con el programa y puso en riesgo su trabajo y estabilidad económica. Hace unos días nos encontramos a Kike y habló con TVNotas al respecto.

“Hay veces que escuchas chismes, pero no pones atención. Sin embargo, cuando hay un video y una persona habla y dice esas cosas (Adrián Marcelo en La casa de los famosos), ahí sí no hubo ni como para dónde hacerse. Ahí está el video. Lo que él hizo. Yo no sabía. Me enteré ahí. Pasé de defenderlo a ya mejor quedarme callado”.

¿Adrián Marcelo buscó a Kike Mayagoitia tras hablar mal de él en ‘La casa de los famosos México?

Sobre si Adrián lo ha buscado después de la entrevista que dio, nos comentó: “No, no hemos tenido nada de contacto. La última vez que hablamos fue un día antes de que entrara a La casa”.

Respecto a si hay posibilidad de que puedan arreglar este problema, dijo:

“Claro que sí. Somos adultos. Yo no le guardo resentimiento ni rencor. Soy cristiano. Creo en Dios y que hay un plan perfecto para cada persona. Ya lo perdoné. Si la situación hubiera sido diferente y me hubieran corrido, a lo mejor te contaría otra historia, pero tal como se dieron las cosas, la realidad es que no me afectó. Simplemente me di cuenta años después de que me habían hecho eso. Fue así como: ‘Qué mala onda’”. A pesar de todo, estaría dispuesto a volver a trabajar con él.

“Con quien sea. Yo no tengo rencillas con nadie. Cuando es un proyecto, pues es tu trabajo. Somos profesionales. Nos dedicamos al medio. Además, conozco a su mamá, a quien quiero muchísimo. Es una dama. Siempre me trató súper bien”.

¿Qué dijo Kike Mayagoitia sobre su supuesta relación amorosa con Adrián Marcelo?

En cuanto a los comentarios que desató esta situación sobre su sexualidad en redes sociales, señaló:

“Han inventado que mi barba es falsa, que tengo operadas las pompas, que mi esposa vende niñas, que ella traía un kit de aparatos sexuales en su cajuela, que se metía con viejitos por dinero, que yo me metía con directivos en televisoras. Han dicho muchas cosas, pero nunca he dado ni siquiera una declaración de nada. Si no hay una persona que dé la cara por qué darle interés. Gente que agarra redes sociales, ni siquiera tiene fotografía y tira comentarios negativos hacia todos lados. Creo que es un reflejo de sus vidas. A mí se me resbalan. No presto atención”.

No le molesta que duden de su sexualidad. “Para nada. Que digan… Ni de mi sexualidad, ni de mi familia, ni de nada. La gente es libre de decir lo que sienta y piense. Al final del camino, la boca habla de la abundancia del corazón… En el fondo de mí, les dedico mis oraciones y que les vaya bien. Que sean felices, porque cuando tú eres feliz no críticas al de al lado. El cristianismo me ayuda a mantener mi familia unida. Estamos en este mundo para agradar no a la gente, sino a Dios”.

¿Kike Mayagoitia, conductor de ‘Venga la alegría’, tendrá su propio programa?

Por otra parte, a Kike le encantaría tener su propio programa: “Es mi sueño. Lo hemos platicado muchísimas veces. Me dicen: ‘Vamos en construcción’. Siempre me han querido lanzar a realities, porque es otro público y en horario estelar, dicen que me va a ayudar a jalar gente, que soy bueno para los deportes y voy a tener más exposición, pero he dicho que todavía no”.

“Tengo casi 40 años. Todos los realities de Azteca son físicos. Les digo: ‘Ya no estoy como para competir contra un chavito de 20 años’. Me duele la espalda, las rodillas. Aunque hago ejercicio, ya no es lo mismo. No me siento igual. Me la pienso mucho. No sé si en un futuro se vaya a dar”.

Finalmente, nos habló del gran apoyo de su esposa, Cynthia de la Vega: “Es mi pareja. Mi equipo. El amor de mi vida. La madre de mis hijos. Con quien voy a llegar a viejito. Básicamente mi todo. Estamos platicando si buscamos a la niña. Ya veremos el próximo año”.