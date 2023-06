Kate del Castillo niega planes de boda y embarazo

Kate del Castillo, de 50 años, sorprendió el año pasado al confirmar su romance con el director de fotografía Edgar Bahena, de 39, por lo que a partir de ese momento las preguntas sobre su interés por ser madre y contraer nupcias no se hicieron esperar.

A pesar de que a inicios de este 2023 los rumores de un posible embarazo no se hicieron esperar, Kate continúa negando esta posibilidad, e incluso recalcó que en este momento sus prioridades son otras.

“Para los que tenían expectativas de que les iba a decir que me voy a casar o que estoy embarazada, pues lo siento mucho, pero ninguna de esas cosas, simplemente hago todos los días ejercicio y quería platicarles de eso”, dijo a través de un enlace en redes sociales.

Acto seguido, la protagonista de La Reina del Sur confesó: “Yo no quiero que piensen que yo soy entrenadora ni mucho menos, ahora, entreno, por ejemplo, a mi novio lo entreno, porque hay que entrenar a los novios, ¿están de acuerdo?”.

Por último, la hija de don Eric del Castillo expresó lo feliz que se encuentra luego de acudir a una revisión médica y recibir excelentes noticias de su médico debido a la calidad de vida que ha llevado.

“La verdad es que el cuerpo ahorita ya llega uno a una edad en la que el cuerpo lo resiente un poco, ahora también el cuerpo como toda mi vida he hecho ejercicio y me he cuidado, de verdad, ahorita, les voy a presumir que acabo de ir con el doctor y me hizo un general y estoy perfecta, me dijo que estaba increíble y me da mucha alegría porque quiere decir que todo lo que yo he hecho en la vida para cuidarme, a mi edad se está viendo y eso es básico”, manifestó.