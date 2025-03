Hospitalizan de emergencia a Cynthia Urías, ¿cuál es su estado de salud?

La reconocida y querida conductora Cynthia Urías, preocupó a sus seguidores luego de compartir en redes sociales una fotografía desde el hospital.

En la imagen, a la conductora de ‘Cuéntamelo ya!’ se le puede ver recostada y con suero intravenoso, así como con un semblante decaído. A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de ‘¿Quién es la máscara?’ explicó las razones por las que tuvo que ser hospitalizada.

¿Qué le pasó a Cynthia Urías? Fue hospitalizada

En su publicación, Cynthia Urías confesó que llevaba varios días sintiéndose mal, pero decidió no hacer caso a los síntomas hasta que su cuerpo se descompensó, obligándola a buscar atención médica.

“Repitan conmigo… Aprende a escuchar tu cuerpo, tenía varios días que me sentía mal pero no quise parar hasta que mi cuerpo se descompensó y dijo ‘hasta aquí’”, escribió la conductora en su historia de Instagram explicándole a sus seguidores lo que le sucedió.

¿Cuál es el estado de salud de Cynthia Urías hoy 21 de marzo?

Pese a la alarmante situación, la conductora comunicó que ya se encuentra en recuperación en casa, rodeada del apoyo de su familia.

En una actualización publicada el jueves 21 de marzo, Cynthia tranquilizó a sus seguidores con un mensaje en el que aseguró que ya está estable.

“Ya estoy bien en casa, muy apapachada, pero que nos sirva de experiencia, no dejes tu salud al final”, escribió la presentadora, invitando a sus seguidores a priorizar su bienestar y salud y no ignorar los síntomas de malestares que podrían traer consecuencias, así como no dejar su salud en segundo plano.

Por el momento, Cynthia Urías no ha dado más detalles sobre su diagnóstico, pero se espera que en los próximos días brinde más información sobre su estado de salud y su regreso a la televisión.

Los problemas de salud de Cynthia Urías

A finales de enero de 2024, Cynthia Urías preocupó a sus seguidores al confesar que se había sometido a un importante procedimiento médico para extraer un tumor.

La conductora indicó que le extirparon “un tumor y media glándula” en una cirugía de tiroides. Aunque su recuperación no fue fácil sí reconoció que su cuerpo le “permitió” continuar con su trabajo sin ninguna complicación y escribió: “Gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre. Gracias a DIOS por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante. Que viva la vida”.

Sin embargo, esta no es la única vez que Cynthia ha experimentado complicaciones médicas. En julio de 2022, Cynthia Urías se sometió a una cirugía para que le quitaran la matriz. “Me quitaron la matriz, el útero solamente. Los ovarios ahí quedaron. Fue una operación por laparoscopia, lo cual me permite tener una recuperación rápida y con muchos cuidados. Gracias a todos los que se preocuparon. Estoy bien, la verdad, un poquito lentecita al caminar”, declaró en aquella ocasión.