Gabo Cuevas estalla contra Natalia Alcocer; expone pruebas de que ¿mentía sobre su relación? Destapa polémica FOTO

Gabo Cuevas rompió el silencio y arremetió con todo contra Natalia Alcocer, luego de un live que, según él, cruzó todos los límites. Lo que parecía un pleito privado terminó convertido en una guerra pública, llena de acusaciones graves, reclamos personales y advertencias de que salen pruebas que podrían cambiarlo todo.

El comunicador dejó claro que ya no piensa callar y que responderá “con verdad”, asegurando que la imagen pública de Natalia Alcocer no coincide con lo que él conoce tras bastidores. La tensión estalló y promete seguir dando de qué hablar.

¿Por qué Gabo Cuevas explotó contra Natalia Alcocer?

De acuerdo con el propio periodista Gabo Cuevas, todo se detonó tras un mensaje y un live realizado por Natalia Alcocer, en el que, según él, fue llamado “demonio” y acusado de traicionar una amistad. Gabo aseguró que ese momento fue el punto de quiebre.

“Ayer llegaste a mi límite… hoy te voy a responder como el demonio que dices que soy”, lanzó sin rodeos, dejando claro que se cansó de guardar silencio por respeto a una relación que consideraba cercana.

Cuevas explicó que durante mucho tiempo prefirió no exhibir situaciones privadas, pero afirmó que Natalia habría manipulado la narrativa pública y victimizado su imagen, obligándolo a defenderse. Asegura que intentó dialogar en privado, pero al no obtener respuesta y verse expuesto en redes, decidió hablar abiertamente y con pruebas.

¿Qué dijo Natalia Alcocer en su live y en el mensaje que le mandó a Gabo Cuevas?

En ese live, Natalia Alcocer habría advertido a su audiencia que tuvieran cuidado con dejar entrar a personas como Gabo Cuevas a sus vidas, insinuando que él utilizó información personal para beneficiarse. Para Cuevas, ese señalamiento público fue una humillación innecesaria y una distorsión de los hechos.

Pero el golpe más fuerte, según contó, fue el mensaje privado que Natalia le envió horas antes, en el que le dejó claro que ya no quería ningún tipo de vínculo con él.

“Tú y yo no somos amigos. Mis hijas no son tus sobrinas. Mi mamá no es tu madre. No hables más de mí ni de mi familia”, habría escrito Natalia Alcocer en un mensaje que Gabo describió como violento, agresivo y humillante.

Cuevas explicó que el tono del mensaje privado fue completamente distinto al discurso que Natalia manejó públicamente, lo que para él evidenciaría una doble cara. Mientras en privado lo confrontaba y descalificaba, en el live se victimó y construyó una narrativa distinta frente al público.

“El mensaje que me mandaste por WhatsApp no tiene nada que ver con el mensaje que leíste ante la cámara”, reclamó.