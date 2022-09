La actriz e influencer, Natalia Alcocer continúa viviendo una pesadilla en los juzgados por los problemas legales que enfrenta con su ex pareja Juan José ’N’.

Natalia señala que el proceso penal se encuentra amañado, ya que desde el año pasado puso una denuncia por violencia de género e intrafamiliar en contra del padre de dos de sus tres hijas, sin que hasta el momento se haya dado una resolución.

El día de ayer, apenas unas horas antes le notificaron por teléfono que tenía que asistir a los Juzgados Penales del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, ya que su expareja había solicitado salir del país, específicamente a Las Vegas, supuestamente por motivos de trabajo, cuando él tiene una restricción para salir del país, precisamente por el juicio que enfrenta. No obstante, la juez le dio el permiso de viajar, lo que causó la impotencia y furia de Natalia al sentirse desprotegida por el sistema de justicia.

»El 20 de septiembre, porque supuestamente tiene que hacerse una colonoscopia, como toda su familia haciendo historias. Estoy muy frustrada de ver una jueza que en varias ocasiones ha visto los videos de como me han violentado, le expliqué cómo han violentado económicamente a mis hijas, que les habla diario y les dice que no tiene dinero, que no les quiere dar el pasaporte porque dice que no hay disposición de mi parte y él es el que no se presenta. Porque la niña no puede salir del país, pero él sí a Las Vegas con su novia, y el abogado ante la juez dijo que estaban en la disposición de renovar el pasaporte, y la juez dio la orden al MP de que se viera este tema, pero yo tengo un audio donde dicen que no van a ir».

»Que iba a ir a trabajar a Las Vegas el 15 de septiembre, lugar donde van muchos mexicanos a pasar el grito, que él lo ha pasado muchas veces ahí, se lo dijo a la jueza, y según va a ir porque tiene una constructora (y en las audiencias dice que no tiene trabajo), pero que trabaja en una compañía, que de hecho se va con su socio, que ahora dice que es su jefe, para aparentar lo que él dice que gana, que se van porque están viendo la posibilidad de construir 4 casas, pero no mostró ni un contrato, ninguna cita, nada más mostró un itinerario de cenas y desayunos, la pelea de box, y el boleto de viaje con su pareja. Y lo que yo argumento, ¿cómo está violentando a mis hijas económicamente y eso no importa?»

»Nada, mucha decepción, es luchar contra un sistema como mujer, como mamá, como proveedora, como ciudadana, es tan difícil sentarte ante alguien cuando tú fuiste la víctima, la violentada y tener que justificar, escuchar más mentiras, más pretextos, ver que el sistema está totalmente coludido. Me avisaron a las 3:30 de la tarde que tenía una audiencia a las 6, cuando para judicializar mi caso se tardaron un año y me dijeron que era este asunto era de urgencia. Y yo me pregunto: ‘¿urgencia de qué?’»

-¿Y para qué te citan entonces?

»Es lo que no sé, me sentí sola, me sentí tonta. De chiste los documentos, presenta los boletos de viaje con la novia, las cenas, una supuesta laparoscopia que le va a hacer su cuñado sin que tenga cédula médica y la juez le otorgó el permiso. Me pregunta la juez: ‘¿por qué no quiere que viaje?’ Porque sigue ejerciendo violencia económica contra mis hijas no pagando ni su escuela ni su casa ni su comida, nada, pero sí se va a Las Vegas. Yo estoy para que se pare la violencia, porque ya no hay golpes pero no pasa nada».

-¿Qué puedes hacer?

»Para como veo las decisiones de la juez, nada. A como estoy viendo casi casi me van a poner a mí a pedirle perdón. De verdad es inhumano lo que vivimos las mujeres en este país, pero aparte te exigen: ‘vente ahorita’. Oye, pero yo trabajo. ‘No importa, es de urgencia’. Como le dije a la juez: ‘¿no es de urgencia que estén golpeando a una mujer?’ porque yo pienso que el viaje puede esperar, es una burla».

-¿La juez qué dice que de que lleva año y medio sin darte un peso de pensión alimenticia?

»Nada, que eso no le incumbe a ella, que eso es un tema de lo familiar».

-¿Y en el juzgado de lo familiar, qué dicen?

»Que nos arreglemos, que lleguemos a un acuerdo y cada que le digo: ‘sí, acepto’ me pone un ‘pero’. Le acepté 70 mil pesos y dice que ‘sí’; pero ‘fíjate que no va a ser como tú quieres, no te los voy a depositar a tu tarjeta, los deposito a donde yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera’, y no ha hecho nada. Hoy la juez me vio llorar, con un abogado de oficio porque ya no tengo para pagar más abogados y él sale con que yo me quiero llevar a las niñas a Disneylandia y le dije que me lo está pagando la empresa para la que trabajo, no yo, además yo estoy pagando las escuelas, cosa que él no, y les pago casa, comida, ropa, todo. Ya estoy muy cansada de todo esto», concluyó.